Ganó $4.000.000: para Ulises no fue una odisea el Cartonazo

Ulises Manuel Ciarmela, un lector de 43 años del casco urbano de la Ciudad se ganó ayer el súper premio de 4.000.000 de pesos. “El diario es algo muy incorporado a mi vida y, aunque por lo general lo leo de manera digital, siempre sigo el juego , más cuando el premio es tan importante”, comentó feliz.

Ulises está soltero, vive en la zona de parque Castelli, es abogado y trabaja en el Ministerio de Economía. Sostuvo que sus padres, que habitualmente compran el diario, le contagiaron el entusiasmo por seguir el juego.

“El dinero me llega en un muy buen momento porque me estoy haciendo una casa en Hernández, estoy en obras y tengo muchos gastos en materiales. Mis padres me dan una mano, pero todo se hace a pulmón”, comentó el ganador.

Entre las notas que más busca en EL DIA están las vinculadas a Gimnasia, equipo del que se define que es su pasión.

“En cuanto tengo un rato, siempre busco en la compu notas de Gimnasia, ahora me interesa el mercado de pases, leer EL DIA es algo que me viene de familia”, remarcó Ulises.

El lector se definió como una persona de perfil bajo que ayer se sorprendió por la repercusión que tuvo la noticia, tanto sus compañeros de trabajo como sus amigos le mandaron mensajes, le hicieron bromas y lo saludaron durante todo el día.

“Un premio tan importante como este no gané nunca, sólo recuerdo que a los 12 años me gané una canasta familiar enorme en un sorteo que se hizo en la Escuela Nº65, de 8 y 67, llenamos el Fitito de mis viejos con los productos”, recordó.

Ulises fue ayer el único ganador del súper pozo tras quedar vacante el Cartonazo en las rondas anteriores. Se trató de un monto acumulado.

Ulises se presentó en las oficinas de EL DIA con el respectivo cupón ganador. En ese sentido, tal como indica el reglamento, como no se presentaron nuevos ganadores, el premio fue solo para este lector.

Cada tarjeta, que sale junto a la edición impresa del diario los viernes, contiene una grilla con una combinación o serie de quince números comprendidos entre 00 y 89, sin repeticiones, distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una.

De sábado a miércoles inclusive, EL DIA publica una serie de números -totalizando cincuenta- que compondrán los resultados semanales.

Quienes participan deben comparar los números que aparecen en su tarjeta con los que se publican en el diario. De encontrar coincidencias, deberán tildar los aciertos y si se completan al día del cierre (el miércoles) tendrán que comunicarse con el Diario EL DIA (al teléfono 425-0101) o acercarse hasta la redacción (diagonal 80 número 815), en el horario de 11 a 17, para constatar la validez de la misma por medio del número de código de seguridad, identificándose con nombre y apellido, teléfono y “Código N° de 8 cifras” de la tarjeta ganadora.

OTROS GANADORES MILLONARIOS

El Cartonazo tuvo otro súper miércoles a mediados de marzo último. En esa ocasión llevó alegría a un vecino de Berisso. De allí es Marco Alberto Flores (44), feliz ganador del pozo acumulado de 2 millones de pesos. Esa suma le sirvió para arreglar su casa, pagar deudas e ir de vacaciones a la Costa a disfrutar del mar, según dijo.