Capitanich dijo que no se pueden suspender las PASO y quiere candidatos para ganar en primera vuelta

Aún en el oficialismo nacional no se ha optado por elegir una fecha para encarar el primer encuentro de la mesa política del Frente de Todos, en la que buscarán diseñar "las reglas electorales", ante esto, el Gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, afirmó que ya no es posible suspender las PASO y pidió candidatos "para ganar en primera vuelta".

"Las posiciones respecto al tema PASO sí o no fueron parte del proceso de discusión de 2022, pero hoy no existe una viabilidad de carácter institucional razonable que permita suspenderlas. Hay que pensar que las dos opciones entre PASO y no PASO está más o menos resuelta por la imposibilidad fáctica de hacerlo ahora", subrayó Capitanich.

Resulta que el jerarca chaqueño fue uno de los gobernadores del oficialismo que presionó para que el presidente avanzara con la suspensión de las Primarias, pero la falta de consenso interno hizo que la idea se fuera diluyendo con el avance de los meses.

"Tenemos que tener unas PASO fuertes con el objeto de garantizar que nuestros candidatos sean lo suficientemente representativos para ganar en primera vuelta", enfatizó el dirigente provincial en diálogo con Futurock.

Es por ello, que Capitanich llamó a "trabajar para fortalecer las distintas expresiones" de la coalición gobernante, además de considerar que el Frente de Todos debe construir "un liderazgo que permita tomar decisiones para resolver dos problemas que son angustiantes: bajar la inflación y mejorar el salario".

Respecto del armado de la mesa electoral, el gobernador afirmó que "no hay un nivel de diseño detallado respecto a cómo debería conformarse", pero opinó que se deberá buscar "equilibrio" para que no sea "demasiado extensa" ni "tan restrictiva".

"Hay que ver cuál es el diseño final para que no sea una mesa demasiado extensa, que invalide un proceso de enriquecimiento de debate, ni tampoco tan restrictiva en términos de capacidades de expresión. Hay que buscar un equilibrio entre cantidad y calidad. Hay que establecer una metodología", explicó el dirigente chaqueño.

Sobre sus dichos acerca de que no era "razonable que el Presidente, su ministro de Economía y su jefe de Gabinete sean candidatos", argumentó: "El Gobierno tiene todo su derecho, puede ser desde el mismo Presidente, un ministro o un jefe de Gabinete. Lo importante es que sea un espacio de representación, porque si dispersamos no podremos generar las mejores condiciones de expresión de nuestro espacio diverso".

"Después están otros espacios que obviamente pueden converger en unas primarias y hacer que sean la real expresión desde múltiples espacios. Si hay algo que tenemos que tener es mucha humildad, capacidad de comprensión de los problemas, capacidad de propuestas razonables, creíbles y de confianza, sumado a la construcción de un liderazgo que pueda llevarla adelante", finalizó.