Crece la cantidad de fallecidos por el terremoto en Turquía y Siria: ya son más de 11.000

Los rescatistas trabajaron durante toda la noche en Turquía y Siria para recuperar más cadáveres de entre los restos de los miles de edificios que colapsaron por un catastrófico terremoto. La cifra de fallecidos superó hoy las 11.200 personas, lo que lo convierte en el más letal en más de una década.

El número de muertos por los potentes terremotos del lunes superan hoy los 11.200, de los cuales 8.574 se produjeron en Turquía y 2.662 en Siria. El conteo oficial de víctimas supera a las 8.800 causadas por un sismo de magnitud 7,8 en Nepal en 2015.

En medio de pedidos para el gobierno turco envíe más ayuda a la zona del desastre, el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, tenía previsto viajar a Pazarcik, el epicentro del temblor, y a la provincia más afectada, Hatay. Turquía cuenta ahora con unos 60.000 rescatistas en la zona afectada, pero la devastación está tan extendida que muchos siguen esperando ayuda.

Casi dos días después del devastador sismo de magnitud 7,8 que sacudió el sureste de Turquía y el norte de Siria, los equipos de rescate sacaron a Arif Kaan, un niño de tres años, de debajo de los escombros de un edificio de apartamentos derrumbado en Kahramanmaras, una ciudad no muy lejana al epicentro.

Con la parte inferior de su cuerpo atrapado bajo losas de concreto y barras retorcidas, los operarios de emergencias le cubrieron el torso con una manta para protegerlo de las gélidas temperaturas mientras retiraban con cuidado los escombros, conscientes de la posibilidad de provocar otro derrumbe. El padre del pequeño, Ertugrul Kisi, quien había sido rescatado antes, sollozaba mientras liberaban su hijo y lo subían a una ambulancia. "Por ahora, el nombre de la esperanza en Kahramanmaras es Arif Kaan", dijo un reportero de la televisión turca mientras el dramático rescate se emitía en vivo para todo el país.

Unas horas más tarde, los rescatistas sacaban a Betul Edis, de 10 años, de debajo de los restos de su casa en la ciudad de Adiyaman. Entre los aplausos de los espectadores, su abuelo le dio un beso y le habló en voz maja mientras era llevada a una ambulancia.

Pero estas historias eran cada vez más escasas a más de dos días del terremoto del lunes, que afectó a una zona muy grande e hizo colapsar miles de edificios, con temperaturas bajo cero y continuas réplicas que complicaban las tareas de rescate. Equipos llegados desde más de veinte países se unieron a los efectivos turcos mientras el país comenzaba a recibir la ayuda comprometida.

Pero con la devastación extendiéndose por varias ciudades y pueblos, algunos aisladas por la guerra en Siria, las voces que lloraban entre los montones de escombros se silenciaron y la desesperación entre los que seguían esperando ayuda iba en aumento.

En Siria, el temblor tiró miles de edificios y llevó más miseria a una región asolada por 12 años de guerra civil y una crisis de refugiados.

El lunes por la tarde, los residentes de una localidad en el noroeste de Siria encontraron a una recién nacida que lloraba y todavía estaba unida por el cordón umbilical a su madre, que había muerto. Era la única de su familia que sobrevivió al colapso de un inmueble en Jinderis.

Turquía acoge a millones de refugiados por la guerra. La zona afectada en Siria está dividida entre el territorio controlados por el gobierno de Damasco y el último enclave en manos de la oposición, donde millones de personas dependen de la ayuda humanitaria.

En Turquía, muchos sobrevivientes han tenido que dormir en autos, a la intemperie o en albergues habilitados por el gobierno. "No tenemos una tienda de campaña, no tenemos un calentador, no tenemos nada. Nuestros hijos están muy mal. Todos nos estamos mojando bajo la lluvia y nuestros hijos están a la intemperie", comentó Aysan Kurt, de 27 años. "No morimos ni de hambre ni por el sismo, pero moriremos congelados por el frío", agregó.