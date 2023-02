La confesión de la bailarina con la que Fede Bal engañó a Sofía Aldrey: “Me significó años de terapia”

Ahora, la escandalosa separación entre Fede Bal y Sofía Aldrey, por reiteradas infidelidades por parte del actor, sigue dando que hablar. Recordemos que, Fede y Sofía se conocían desde que eran chicos, cuando él acompañaba a sus padres, Carmen Barbieri y Santiago Bal, a hacer temporada a Mar del Plata, y ella veraneaba ahí con su familia. Por caso, el imperio Aldrey tiene muchos negocios en la ciudad balnearia: el más grande, un reconocido shopping.

Asimismo, fue recién en diciembre 2019 cuando se animaron a darse una oportunidad al amor. En febrero 2020, el actor transitó un cáncer de colon y es ella quien lo acompaña durante todo el proceso y el tratamiento. Además, también había sido la joven quien lo incentivó a hacerse los estudios y controles que derivaron en el diagnóstico. Finalmente, el actor interrumpió su temporada teatral en la costa atlántica para regresar a Buenos Aires y comenzar con el tratamiento indicado, y Sofía se instaló en su casa para estar con él y acompañarlo.

Así, probaron una convivencia que duró más de tres años, hasta que ahora ella se llevó todas sus pertenencias y regresó a lo de sus padres.

En marzo 2020, cuando Fede estaba en plena sesión de rayos y quimioterapia a través de pastillas, el presidente Alberto Fernández decretó un aislamiento social preventivo y obligatorio por el avance del coronavirus, por lo que el conductor debió solicitar un permiso especial para poder transitar y continuar con sus terapias. Por otra parte, se rumorea que, Fede Bal le admitió a Sofía durante ese período la engañó con la bailarina Sol Báez, quien fuera partenaire de El Polaco en ShowMatch 2017, y con quien al actor se lo había vinculado por esa fecha, en enero 2020, pero que ambos se habían encargado de desmentir, justamente por la relación que él había comenzado con Aldrey.

Por ese entonces, Solange -tal es su nombre completo- contó que había viajado a Mar de Plata para recibir el año nuevo y había estado en la popular fiesta que todos los años organiza Fede Bal junto a amigos, figuras del espectáculo y de todos los elencos de la plaza teatral en la que se encuentre. “Somos amigos”, contó la bailarina en su momento, y negó que fueran “amigos con derecho”. “Si fuera así tampoco lo contaría”, advirtió Báez, quien había compartido elenco con Fede en la temporada anterior, en 2019, cuando hicieron la obra Nuevamente juntos.

Lo concreto es que, el miércoles por la noche, Sol Báez utilizó su cuenta en las redes para expresarse al respecto. Y subió un claro mensaje en contra del actor, dejando entrever que no se había tratado de una relación pasajera sino que había habido sentimientos, al menos de su parte.

“Lo que para muchos es solo un hombre mujeriego, a mí me significó años de terapia”, sostuvo la bailarina en sus Historias. “No me victimizo en absoluto –agregó-. Es lo que me tocó vivir y de lo que me haré cargo siempre”, confesó en las redes sociales.