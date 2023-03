Kicillof abrió el ciclo lectivo en un Jardín de Infantes en La Plata: fuerte defensa de la educación pública

El gobernador Axel Kicillof abrió el ciclo lectivo 2023 en el Jardín de Infantes Nº992, ubicado en la localidad platense de Abasto, que a partir de ahora cuenta con edificio nuevo, ubicado en 520 y 216.

Durante el acto que encabezó junto al director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, Kicillof dijo que "celebramos que en toda la Provincia comiencen las clases sin dilación, sin inconvenientes, con 5,2 millones de pibes y pibas yendo a la escuela".

"Muchos decían que no hay conflicto educativo porque hay vínculos entre quienes gobernamos la Provincia y quienes representan a los maestros. Quiero decirles que este año las clases arrancan en tiempo y forma porque vinimos a recuperar el salario de los trabajadores de la educación", señaló en referencia a la aceptación de los gremios de la oferta salarial que representa un incremento promedio del 40% para el tramo marzo-julio. "Si querés que comiencen las clases en tiempo y forma probá construir una educación pública para todos y todas", agregó en clara alusión a la oposición.

Sin mencionarla, también se refirió a la ex gobernadora María Eugenia Vidal al decir que "algunos hablaban de `caer´ en la educación pública. Acá están viniendo donde antes había un descampado. Yo no sé cuánto hay que ser de desalmado para decir que `caíste en la escuela pública´". Y agregó: "los que odian la escuela pública deberían hacer lo que hacíamos antes de tener esta responsabilidad: recorrer las escuelas, pasar un día con las y los docentes, con los chicos y chicas, para ver si pueden seguir odiándola".

Y cerró el acto que marcó el inicio oficial del ciclo lectivo 2023 en la Provincia diciendo que "sin derecho no hay libertad, no hay oportunidad y sin oportunidades no hay libertad. Aguante la escuela pública".

Cabe destacar que el gobierno de Kicillof acaba de cerrar la paritaria con los docentes, en la que se acordó un aumento del 40% en tres cuotas y hasta mitad de año. Además con la promesa de abrirla y terminar de negociaron las subas para el final de este 2023.

Lo cierto es que este miércoles unos 100.000 alumnos en La Plata y más de 5 millones en la provincia de Buenos Aires comenzarán el ciclo lectivo. Algunos establecimientos tendrán la quinta hora, pero hasta ahora no hubo precisiones sobre si en la Ciudad alguna escuela primaria tendrá la jornada extendida.

Si bien desde el Concejo Escolar de La Plata se informó que todos los establecimientos de la Ciudad tendrán clases, hay reclamos en distintas escuelas por problemas con el agua o de infraestructura que jaquean el comienzo del ciclo lectivo en condiciones normales -vea https://www.eldia.com/nota/2023-3-1-4-12-17-problemas-en-dos-escuelas-para-arrancar-las-clases-la-ciudad-.

“Cerca de 100 mil alumnos que asisten a jardines y escuelas primarias, secundarias, medias, especiales, artísticas y agrarias platenses van a acceder al derecho a la educación pública este 1° de marzo, en condiciones edilicias dignas y necesarias para enseñar y aprender”, aseguró el presidente del Consejo Escolar, Nicolás Morzone. Desde esa dependencia se agregó que durante enero y febrero se concretaron más de 500 trabajos de infraestructura escolar.

Sobre la quinta hora se informó que en la provincia de Buenos Aires comenzarán con este esquema 900 escuelas y se aguarda que en el desarrollo del ciclo lectivo lo hagan otras 1.400. No hubo precisiones sobre si entre esos colegios con jornada extendida hay establecimientos de La Plata.

Este año el calendario escolar marca que las vacaciones se llevarán a cabo entre el 17 y 28 de julio. Cabe señalar que en algunos establecimientos de la Región puede haber dificultades para el inicio del ciclo lectivo por una medida de fuerza que impulsa un paro para hoy. Se trata de la Lista Multicolor, que es opositora a la conducción de Suteba en la Provincia.