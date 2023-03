Médicos de La Plata llegan a un acuerdo con IOMA por los honorarios: los nuevos valores

Los médicos de La Plata firmaron el acuerdo con IOMA para recomponer el honorarios de la consulta médica, "cuyos valores venían relegados de manera sistemática en el último tiempo", precisaron desde la Agremiación Médica Platense, desde donde se había iniciado el reclamo y se negociaba desde comienzos de este año. Se aclaró que el bono de los afiliados no sufrirá ningún incremento por esta decisión.

La actualización, contempla incrementos en los honorarios de consulta del 25% a los profesionales con categoría B y un 45% de incremento en honorarios de los profesionales categoría C. De este modo se llega a un valor de $ 1.465 para el bono A, $ 2.155 para el bono B y $ 3.000 al bono C. Asimismo, se estableció que el copago en la categoría C continuará a cargo del afiliado. Se indicó que este aumento es atribuible a todas las consultas, tanto ambulatorias como las realizadas en pacientes internados.

Este acuerdo además incluye el incentivo del 15% para categorías B y C y del 30% para profesionales de categoría A que utilicen las herramientas digitales. En ese sentido, el presidente de la Agremiación, Martin Cesarini, dijo que "éste no es más que el reclamo llevado adelante por el Consejo Directivo de la AMP”, y celebró el logro, ya que "vuelve a recomponer la lógica de las categorías profesionales en la consulta de acuerdo al convenio vigente", indicaron desde la AMP.

Por otra parte, César Ezequiel Fidalgo, vicepresidente de la entidad, sostuvo que “es un logro obtenido por fuera de la negociación paritaria y será la base para la negociación de futuros aumentos en consonancia con lo que marque la tendencia inflacionaria”. Luego aclaró que “el siguiente paso es la lucha por la reivindicación de prácticas que han quedado relegadas en su remuneración y es imprescindible recomponer".

Según se informó, se estableció "un compromiso entre IOMA y AMP para iniciar en las próximas semanas las negociaciones referentes a nuestro gremio en referencia al cierre de las paritarias provinciales".