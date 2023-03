Las mascotas y el calor: tips para proteger a perros y gatos de las altas temperaturas

Debido a las temperaturas extremas que se registran en la región, se dio a conocer una serie de recomendaciones para el cuidado de animales. Baños, hidratación constante y evitar la exposición al sol, entre los consejos principales que dio la comuna platense.

Se elaboró así un manual con medidas para proteger a perros y gatos frente al Nivel de Atención del Riesgo "Rojo" que estableció la Dirección de Hidrometeorología local. Enrique Rifourcat, titular de la Secretaría de Salud, aseguró que "debemos entender que ellos sufren al igual que nosotros el calor extremo y por eso es importante tomar ciertos recaudos”.

Asimismo, el funcionario destacó que “bajo ningún punto de vista pueden estar expuestos al sol” y que “deben estar hidratados constantemente y permanecer siempre en ambientes ventilados”.

En esa línea, se dieron a conocer las siguientes recomendaciones y advertencias para el cuidado de animales frente a las altas temperaturas:

• No dejarlos en patios donde no corra viento y no tengan reparo del sol.

• No llevarlos en el auto por el solo hecho de ir acompañados. Evitar salidas innecesarias.

• Refrescarlos con baños de agua.

• Dejar a su alcance baldes con agua fresca y cambiarla varias veces al día.

• Disminuir la ración de alimento (muchas veces no comen la totalidad de la comida).

• En el caso de los paseos, hacerlos bien temprano a la mañana o cuando ya haya bajado el sol.

• No hacerlos jugar por largas horas ni someterlos a actividad física extrema.

• Ante cualquier actitud extraña, consultar urgente con el veterinario de cabecera