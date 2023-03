La Plata al rojo vivo por el calor extremo, sin luz y sin de agua: ¿llega la lluvia y trae alivio?

La furiosa ola de calor que genera el alerta rojo en la Ciudad persistirá hasta hoy con una máxima de 35 grados. Un anticipo del esperado alivio podría llegar el jueves, lluvia mediante, cuando se aguarda que el registro de temperatura máxima no alcance los 30 grados, según el pronóstico extendido. El lunes fue una jornada agotadora para miles de platenses, no sólo por cómo pegó el sol, sino también por los diferentes cortes de luz que tuvieron a maltraer a usuarios de diversos barrios de la Ciudad.

La demanda de agua, jugos, helados y toda clase de refrescos se sostiene desde el jueves pasado, cuando las marcas se acercaron a los 40 grados. Ayer, la sensación térmica llegó a los 39 grados, según el Observatorio de la facultad de Ciencias Astronómicas de la Universidad Nacional de La Plata.

El alerta rojo persistirá hasta hoy, con una temperatura máxima pronosticada entre los 35 y 36 grados. Esto implica que puede afectar la salud de toda la población, no sólo de quienes integran los grupos de riesgo.

Si a eso se le suma las fallas en los servicios, como está ocurriendo en las últimas jornadas, el panorama es aún peor.

En una medida con escasos precedentes, la Escuela Italiana resolvió suspender las actividades pasadas las 12,30 por un corte de luz que afectó al barrio. En tanto, en la escuela 126, de 49 y 23, también suspendieron las clases pero por falta de agua.

Ayer, autoridades de la Escuela 126 “Francisco Latrubesse”, entregaron una nota a los padres en la que anticiparon que hoy no habrá actividades. “Les ponemos en conocimiento que finalizada la jornada de hoy -por ayer- y habiendo realizado los reclamos a los organismos correspondientes, no se han presentado aún en el edificio educativo los técnicos de Consejo Escolar. Seguimos sin agua y con reiterados cortes de luz lo que dificulta aún más la situación. Por lo tanto mañana martes 14/3 - por hoy - no habrá actividades pedagógicas por falta de agua. Desde la institución seguiremos con los reclamos pertinentes para garantizar la presencialidad”.

En tanto en el Colegio Eucarístico, diagonal 78, entre 5 y 6, a raíz de las altas temperaturas se optó por no computar las faltas de los alumnos que decidan no ir a las clases de educación física que se realizan a contra turno en el campo de deportes.

En tanto, en la escuela La Legión -de 13 y 60- el calor asfixiante y la falta de ventiladores llevó a los alumnos a realizar una sentada para hacer diferentes reclamos -ver página 11-.

Pero las altas temperaturas no sólo afectaron las actividades escolares, también generó complicaciones en diferentes barrios donde faltó agua, como fue el caso de Tolosa, La Loma, Los Hornos y un sector de Villa Elvira.

El problema con el servicio de agua también derivó en un operativo que llevó a cabo la Comuna en más de 150 escuelas con el objetivo de sostener la presencialidad en las aulas.

Hoy, por ejemplo, puede faltar agua en Gonnet por una obra que anunció Aguas Bonaerenses en el acueducto Norte. “Se realizarán reparaciones sobre la traza del Acueducto Norte, en Gonnet. Se trata de una rotura entre las cámaras 4 y 5, motivo por el cual podría verse afectado el suministro en esta zona. Se recomienda realizar un uso solidario del servicio”.

Cabe indicar que el alerta rojo implica adoptar diferentes cuidados: tomar abundante agua durante el día y consumir alimentos frescos, como frutas y verduras. Además, se aconseja vestir ropa ligera y de colores claros, usar anteojos de sol, gorra o sombrero y protector solar, aumentar el consumo de líquidos sin esperar a tener sed y evitar bebidas azucaradas, calientes o alcohólicas. Permanecer en espacios ventilados o acondicionados, reducir la actividad física y no hacer ejercicio en sitios sin ventilación ni exponerse al sol entre las 10 y las 18.

¿Lluvia y alivio?

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias, chaparrones y tormentas para mañana y el jueves. Además desde el viernes el viento rotará al sur. Todo ese combo hará que la temperatura vaya disminuyendo de forma paulatina.

Por caso, para el miércoles se espera una máxima de 31 grados, para el jueves 28, y si bien subirá a 29 grados el viernes, el fin de semana llegará el alivio: el termómetro se ubicará entre los 25 y los 26 grados.