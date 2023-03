Burlando: “Voy a ser candidato con mi propio espacio”

Fernando Burlando ratificó que será precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y aseguró que lo hará a través de un espacio propio, sin vínculos con el Frente de Todos o Juntos por el Cambio. También descartó, por ahora, una unión con el libertario Javier Milei. El abogado, en una entrevista anoche en un canal de TV por cable junto a su hija Delfina, aseguró que es tiempo de presentarle a la sociedad una alternativa que no tenga que ver con lo ya conocido, porque “esa gente ya fracasó”.

Consultado puntualmente sobre la posibilidad de acompañar al citado Milei en su espacio, como tantas veces se menciono en trascendidos, Burlando indicó: “No tuve ningún tipo de diálogo o charla con Milei. Somos personas que nos respetamos, pero nada más”.

También negó que busque sumarse o acercarse al kirchnerismo. “No tengo nada que ver con La Cámpora, con Cristina Kirchner o con Alberto Fernández”, explicó. Y agregó. “Vengo a proponer una nueva política. El fracaso de toda esta gente es evidente. Del 83 hasta ahora no aprobaron ninguna materia. No tenemos más seguridad, no tenemos educación. ¿Se hace algo por la educación? Acabo de venir de una escuela de Los Hornos que no puede dar clases porque no tiene agua en medio del calor agobiante que hace”.

Y en la continuidad de la charla, también descartó un vínculo con candidatos ya lanzados en la oposición, como por ejemplo Horacio Rodríguez Larreta.