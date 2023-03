Portazo de Carrió: habla de presuntos vínculos narco

Con el calendario electoral ya definido y algunos precandidatos confirmados, poco a poco comienzan a cerrarse las filas de cara a las elecciones 2023. En ese marco Elisa Carrió, precandidata a presidenta por la Coalición Cívica, anunció que su espacio no formara parte del “Frente de Frentes” santafesino al que acusó de tener relaciones con el narcotráfico y el lavado de dinero.

Carrió sostuvo que la decisión de no formar parte del frente opositor creado para competir con el peronismo del actual gobernador Omar Perotti, se basa en una cuestión “de principios” ya que es “muy difícil estar en el Frente de Frentes en estas condiciones. Para mi es imposible”.

“No puedo recorrer Santa Fe y avalar el Frente de Frentes cuando yo sé que hay muchas personas vinculadas al narcotráfico”, argumentó la dirigente de la Coalición Cívica y aseveró que “no creo que esta sea la salida para la provincia.

Para limpiar todo tipo de especulaciones que pudieran surgir a partir de sus dichos, Carrió destacó que solo se trata de “una opinión mía como candidata a presidenta y como líder de un partido que ha ganado muchas veces en Santa Fe. No podemos traicionar un electorado”.

Ante el tenor de las declaraciones de Carrió, desde el interior del partido aseguraron que esta postura “no tiene nada que ver con Mauricio Macri”, sino que es “un llamado de atención porque lo que pasa es grave”. Cabe destacar que la salida del frente se dio poco antes de la visita que tiene planeada Mauricio Macri a Rosario para presentar su libro “Para Qué”.

En esa línea, desde el espacio también despegaron a la senadora Carolina Losada y al intendente de Rosario, Pablo Javkin, de estas acusaciones.

Al respecto, Elisa Carrió manifestó que como parte fundacional de Juntos por el Cambio quiere que “esté unido a nivel nacional, pero esto no puede implicar complicidad a nivel provincial”.

Además, la precandidata a presidenta sostuvo que las decisiones que deben tomarse en Santa Fe deben estar signadas por la “conciencia y los principios” ya que hay que “limpiar” la provincia que “está tomada por el narcotráfico y por el lavado de dinero”.

Por último analizó: “Si no se limpia Santa Fe, si no se cambia su sistema político en serio, la complicidad de la política con el narcotráfico, si no se crean más fuerzas policiales, si no hay una coordinación con nación, la verdad es que Santa Fe no tiene salida”.