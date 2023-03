Putin, con nuevas armas: amenaza con uranio empobrecido

El presidente ruso Vladimir Putin volvió a activar las alarmas de Occidente con explosivos anuncios que profundizan su ofensiva contra Ucrania.

En declaraciones en los medios públicos, el jefe del Kremlin anunció un acuerdo con Bielorrusia para el despliegue de armas nucleares tácticas en territorio de ese país, que comparte frontera con Ucrania.

“Aquí no hay nada extraordinario. En primer lugar, EEUU lo lleva haciendo décadas. Emplazó hace mucho tiempo en territorio de sus países aliados, los países de la OTAN, en Europa, su armamento nuclear táctico. Si no me falla la memoria, en seis países: Alemania, Turquía, Holanda, Bélgica, Italia y Grecia”, aseguró en declaraciones a la televisión pública.

Putin subrayó que dicho acuerdo no viola las obligaciones de Rusia sobre no proliferación nuclear y adelantó que el 3 de abril comenzará la instrucción de los militares bielorrusos y el 1 de julio habrá concluido la construcción de un silo para emplazar dicho armamento en el vecino país.

“No los cedemos. Estados Unidos tampoco se los cede a sus aliados”, añadió y precisó que Moscú ya modernizó los aviones de la Fuerza Aérea bielorrusa para portar dichas armas.

Además, amenazó con usar obuses de uranio empobrecido si Ucrania los recibe de Occidente.

El alto representante de Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, afirmó ayer que el despliegue de armas nucleares tácticas de Rusia en Bielorrusia supone “otra escalada del conflicto”.

En una entrevista a EFE en Santo Domingo, donde participa en la Cumbre Iberoamericana, Borrell dijo que el despliegue anunciado hoy por Putin es también “otra muestra de la colaboración del régimen dictatorial de Bielorrusia con Rusia”.

Putin reconoció que el detonante del anuncio fue la decisión del Reino Unido de suministrar al ejército ucraniano munición con uranio empobrecido, aunque Londres asegura que no se trata de armamento nuclear.

Aunque, a continuación, recordó que el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, había solicitado hace mucho tiempo el despliegue de ese tipo de armamento en suelo de la antigua república soviética.

Ucrania acusó en numerosas ocasiones a Minsk de ser un cómplice de la actual campaña militar, aunque Lukashenko se escuda en la militarización de sus fronteras por parte de la OTAN.

El Jefe del Kremlin reconoció que la munición británica no se considera arma de destrucción masiva, pero es un armamento “de lo más peligroso”, especialmente porque crea tras el impacto una nube radiactiva. ”Debo decir que Rusia, por supuesto, tiene con qué responder. Sin exagerar, tenemos cientos de miles, de esos proyectiles. Todavía no los hemos empleado”, apuntó. A su vez, advirtió que el armamento occidental únicamente alargará el conflicto, lo que “únicamente conducirá a una gran tragedia, nada más”.Putin ya advirtió el último martes que Moscú se verá obligado a reaccionar en caso de que Ucrania utilice armamento con “componente nuclear”.

La subsecretaria de Defensa de Reino Unido, Anabell Goldie, respondió en la página web del Parlamento británico a una pregunta de Lord Hylton, miembro de la Cámara de los Lores, sobre la posibilidad de envío de estos proyectiles a Ucrania. ”Además del envío de un escuadrón de tanques Challenger 2 a Ucrania, suministraremos proyectiles con uranio empobrecido”, afirmó Goldie, al señalar que son más efectivos para aniquilar blindados.

Qué es el uranio empobrecido

Las municiones de uranio empobrecido son un arma eficaz y controvertida.

Rusia amenazó ayer con emplearlas en Ucrania si Occidente las facilita a Kiev. Son un arma temida por su eficacia a la hora de traspasar los blindajes.

Implica grandes riesgos para los militares que maniobran con ellas y para la población de las zonas donde se use, por su carácter tóxico y contaminante.El uranio empobrecido es un producto derivado del proceso de enriquecimiento del uranio y es un 60% mas radioactivo que el uranio natural.

Es empleado en proyectiles perforantes para atravesar el blindaje de vehículos y buques.