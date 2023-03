Reuniones que apuraron la decisión

Durante el viaje a Europa lo meditó. Llegó a la Argentina con la decisión casi tomada, pero igual Mauricio Macri se tomó unos días más tomar una decisión. Mientras, en el PRO se decía que recién en mayo iba a dar a conocer si competía en las elecciones presidenciales de octubre.

Mientras, recibió a dirigentes políticos, empresarios y gremiales.

En el transcurso de la semana, por ejemplo, se juntó con Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Con ninguno hubo fotos.

También con Ernesto Sanz, el radical que no aceptó ningún cargo en el 2015 y que se volvió a su

provincia, Mendoza, después de haber tenido un rol protagónico en la formación de Juntos por el Cambio. Estuvieron más de dos horas y media de charla, tras haber estado distanciados. Algunos dicen que casi del mandato presidencial del líder del PRO.

Dos dirigentes empresarios, por otra parte, coincidieron en que debía definir pronto si sería candidato presidencial. Los otros huéspedes, fueron más prudentes pero Macri advertía que el “internismo” con tres precandidatos a jefes de Estado en el PRO podía dañar electoralmente al partido.

Nunca se subió

No se bajó, porque nunca fue candidato, dicen sus allegados. Pero siempre dejó picando esa posibilidad. Hasta ayer, que sorprendió con el video en las redes sociales. Aseguran que no comentó esta decisión ni el sábado a la noche en la fiesta de casamiento de la exgobernadora bonaerense. Lo cierto es que al no postularse, su influencia será mayor y es posible que traspase los límites del partido, creen. Reafirmado en su papel de hombre de consulta. La pregunta es si en un posible papel de árbitro será parcial en la interna del partido amarillo.

En cualquier crisis que por la situación económica del país, que parecen inevitables, su opinión tendrá un peso importante. Tiene

ahora las manos libres para ayudar a sus amigos políticos como Miguel Ángel Pichetto o Jorge Macri, entre muchos otros.

Por otra parte, si Rodríguez Larreta fuera el candidato, cualquier pérdida de votos que pudiera ocasionar Milei, la “pureza ideológica en lo económico” que Macri comenzó a exigir en los últimos meses pondría límite a ese daño.

En el caso de Patricia Bullrich, el puente hacia los radicales y un sector de la sociedad tendría como bases la defensa de la Constitución Nacional y de los principios del sistema republicano.

En ambos casos, de esa manera sumaria.

¿Qué llevó a Mauricio Macri a renunciar a cualquier candidatura en las elecciones de octubre? ¿Por qué decidió bajarse cuando dirigentes de su propio espacio, empresarios y los números de no pocos sondeos le indicaban que, aunque su imagen negativa sigue siendo alta, su intención de voto crecía, sobre todo si se la compara con los números del oficialismo? No es tan así, según Elisa Carrió: “Se dio cuenta que perdía”, dijo la aliada de Rodríguez Larreta, que alguna vez este año también dijo que será candidata a presidenta.

Otra respuesta de quienes lo frecuentan dicen que hay buscarla en el futuro próximo. Ese futuro que con el anuncio del expresidente traerá un nuevo escenario político y que, según suele repetir él mismo, podría ser mucho más difícil que aquel pasado en el que le tocó gobernar.

Ya el año anterior, en distintas reuniones con economistas y consultores se lo escuchaba a Macri preocupado por la “herencia económica” que recibirá el próximo gobierno. A sus ojos, ese presidente o presidenta -que, presume, saldrá de Juntos por el Cambio- deberá lidiar con una delicada coyuntura y un panorama bastante desalentador. Mucho más del que hubiera imaginado o deseado para gobernar.

Macri, dicen en su entorno, cree que la situación socioeconómica, y política, de la Argentina en 2024 será mucho más grave que la que él recibió en 2015. Y, en esa línea, comparte lo que a principios de este año concluyó el equipo económico de Juntos por el Cambio, cuando alertó que los niveles de pobreza, inflación, escasez de reservas y endeudamiento legados por la administración de Alberto Fernández le están dejando una “bomba de tiempo” al próximo gobierno.

Sabía el exmandatario que no podía estirar mucho más su indefinición, que su palabra era esperada por Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, los tres dirigentes del PRO que ya se habían anotado en la carrera por la presidencia y que habían urgido a su jefe político a decidir si iba a ser candidato o no. De eso, le dijeron, dependían el tono de sus campañas, los acuerdos y alianzas para las PASO. El mensaje del exjefe de Estado los deja sin excusas.

Con el camino allanado para los candidatos de su partido, Macri confió en en que los argentinos “van a elegir a quien mejor nos represente y que esa persona va a contar con el apoyo de todos”. Dijo también que, desde el llano, seguirá “defendiendo la libertad y la democracia” y, con una crítica alusiva al tándem Fernández-Kirchner, se comprometió a garantizar la gobernabilidad aunque él ya no gobierne. Fue cuando aseveró que “nunca más vamos a tener una marioneta como presidente”.