Barbie Vélez está preocupada a menos de una semana del nacimiento de su bebe

La joven se convirtió en mamá y Nazarena reveló el dolor por el que está pasando para poder alimentar al bebé. Así, acompañada siempre de su mamá en el cuidado de los primeros días de vida de su hijo Salvador, Nazarena Vélez reveló el doloroso momento que transita Barbie a una semana del nacimiento del pequeño.

Ahora, según los diferentes programas del ambiente, se sabe que su hija está sufriendo por inconvenientes con la lactancia, que le impiden dormir tanto a ella como al pequeño. Vale recordar que, el pasado 24 de febrero Barbie Vélez y Lucas Rodríguez recibieron la llegada de hijo Salvador. Fue el papá de la influencer, Alejandro Pucheta, quien comunicó la noticia en las redes sociales. “Bienvenido Salvador. 17.05. 3.500 kg”, escribió junto a una foto de las huellas del pequeño.

Asimismo, la actriz y empresaria brindó más detalles sobre el nacimiento de su nieto y el dolor de su hija al amamantarlo. “Cuando tenés la lolas todas duras es imposible que el bebé pueda succionar. Entonces son unas noches ‘hermosas’. Pero él está divino, y Barbarita también”, explicó. Y agregó: “Ella no le quiere dar mamadera, lo está bancando como una campeona. Está evitando darle la mamadera porque sino después no quieren agarrar más la teta”. “Yo me quedo por las noches, soy tipo enfermera. Lo que necesita, yo estoy ahí, para que pueda dormir un ratito. Yo me lo llevo para que Barbie pueda dormir un ratito”, concluyó la famosa y mamá de Barbie.