La UTA realiza un paro de micros: no afecta a La Plata

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Tucumán realiza hoy un cese de actividades en las empresas de colectivos que no abonen la totalidad de los salarios a los choferes, correspondientes a febrero.

“En las empresas de las diferentes líneas de colectivos que no cumplan hoy con el pago completo del mes de febrero, con el aumento que se acordó en enero pasado, se va a paralizar el servicio de transporte”, anunció a los medios locales César González, secretario general de UTA, luego de mantener una reunión con los empresarios del sector.



González señaló que “a partir de las 18, se sabrá en qué empresas habrá medida de fuerza que se llevará adelante mañana, por no haber pagado los sueldos".



Durante la reunión de negociación la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat), les prepuso a los representantes de UTA abonar el 70 por ciento del sueldo del mes de febrero, sin el aumento acordado en febrero pasado.



En este sentido, Jorge Berretta, vicepresidente del Aetat indicó que “no están en condiciones de abonar el 100%, ya que habían recibido el subsidio nacional en los meses de enero y febrero”.



El empresario sostuvo que se espera que los subsidios lleguen esta semana, tanto de enero como febrero “para normalizar la situación de las empresas, porque no solo son salarios, sino también pagamos insumos diarios, AFIP y demás”, agregó.

En tanto, la seccional Formosa del gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) comunicó que la empresa Crucero del Sur, prestataria del servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad provincial, "no depositó los sueldos correspondientes al mes de febrero" y por tal motivo se resolvió iniciar una medida de fuerza que habían anunciado ayer a última hora.



Fuentes gremiales indicaron que "el paro será por tiempo indeterminado y hasta que la empresa abone los sueldos de todos sus trabajadores".



"Informamos que en el día martes, los compañeros de Crucero del Sur no han cobrado los sueldos correspondientes al mes de febrero. Por tal motivo la comisión directiva y cuerpo de delegados hemos resuelto iniciar la medida de fuerza para este miércoles 8 de marzo hasta que hayan cobrado la totalidad de los trabajadores", anunció la UTA a través de un comunicado.