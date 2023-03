Manes: “El Kirchnerismo nunca entendió al campo”

El diputado nacional Facundo Manes visitó la feria ExpoAgro y denunció que “se espera la peor cosecha en años debido a una histórica sequía, acompañada de pérdidas extraordinarias, y el gobierno no ha sido capaz de implementar una política sólida de alivio para el campo”. Aseguró que el agro “es el motor del desarrollo argentino pero en estos momentos queda en evidencia que no le podemos pedir todo al campo, sino que es imprescindible que trabajemos para diversificar la economía de nuestro país”.

“Estoy muy contento de estar en ExpoAgro, una feria que representa todo el potencial agrícola-ganadero extensivo argentino, que junto a otras importantes producciones regionales, constituyen el sector competitivo de la economía nacional y representan el 70% de las exportaciones”, sostuvo el neurocientífico. Y continuó “ pero no podemos perder de vista uno de los principales problema de la Argentina: no generamos la riqueza suficiente para los 45 millones de personas que habitan este país. Necesitamos un plan de país integral que apueste a la innovación y la ciencia junto a la producción. Debemos pensar en la forma de diversificar la economía Argentina y entender de una vez por todas que no es industria versus campo. Es campo más industria, más turismo, más economía de conocimiento, más minería, más energía. Si desarrollamos otras áreas, con innovación permanente , hoy podríamos darle un alivio fiscal al campo”, sostuvo Manes.

“Debemos generar políticas que estimulen a todo nuestro ecosistema científico-tecnológico para que genere herramientas que nos permitan producir más, con menos impacto. Así, seremos capaces de poner valor a nuestros recursos naturales desde los tres niveles de gobierno y de todas las formas posibles a partir de conocimientos sofisticados que provienen de la bioeconomía y el manejo de datos”, aseguró el diputado radical.

“Vengo del campo, mi familia viene del campo, mis primos y mis mejores amigos trabajan en el campo. Tenemos una inmensa oportunidad y es urgente que le saquemos el freno de mano que el gobierno le viene poniendo hace tanto tiempo”, concluyó.

En su recorrida por la provincia de Buenos Aires, Manes visitó también Rojas y Arrecifes y tiene previsto continuar el fin de semana en Saladillo y Alvear.