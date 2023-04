Carlo Ancelotti habló de la posibilidad de dirigir a Brasil: "Me encanta que me quieran"

El entrenador italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, expresó hoy que le "encanta" que en Brasil lo quieran para trabajar con el seleccionado pentacampeón mundial, aunque destacó que tiene contrato vigente con el actual campeón de Europa.



"La realidad es que el seleccionado de Brasil me quiere y eso me encanta, me ilusiona. Pero hay que respetar el contrato con el Real Madrid que quiero cumplir", señaló el entrenador italiano de 63 años y ganador de cuatro Ligas de Campeones.



Ancelotti, ex jugador de Parma, Roma y Milan, fue claro al señalar: "Cada uno puede opinar lo que quiere, y después está la realidad. En mi caso, es sencilla, tengo contrato, y quiero cumplirlo porque me gusta el Real Madrid, me gusta el club y todo lo que pueda pasar después en el futuro nadie puede saberlo".



El italiano, también ganador de tres Mundiales de Clubes como entrenador, tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024: "El tema es bastante sencillo, no me sorprende que hayan estos rumores, pero todo esto no me preocupa. Lo que me preocupa en este momento es cumplir con el Real. Todo está claro, yo sigo aquí hasta que el Madrid me lo permita".



Brasil, tras el fracaso en Qatar 2022 al ser eliminado por Croacia en cuartos de final, se quedó sin DT al cumplir el contrato Tite y actualmente tiene como entrenador interino a Ramón Menezes, campeón sudamericano sub-20 en febrero pasado, recordó la agencia de noticias AFP.



Ante la pregunta de si se reuniría con el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), Ednaldo Rodrigues, Ancelotti indicó que no tendría problemas: "No lo conozco. Si él quiere hablar conmigo, me encantaría encontrarlo y saludarlo".