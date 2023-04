Drama de cuatro argentinos: fueron a trabajar en Brasil y terminaron esclavizados

Un grupo de argentinos vivió un verdadero drama en Brasil. Tres adultos y un menor fueron rescatados por la policía local de una situación de esclavización.

Gracias a que dos de ellos lograron escapar, dieron aviso a las autoridades y rescataron a las otras dos personas, un padre y su hijo de 14 años. El grupo viajó al país vecino para trabajar como leñadores en Linha Imperial pero, al llegar, terminaron en condiciones deplorables.

En condiciones insalubres, sin servicios básicos, baño, luz o agua y viviendo en una choza en un bosque es la condición a la que redujeron a cuatro argentinos. Efectivos del 1º Batallón de Policía de Áreas Turísticas en conjunto con la Policía Federal y la Fiscalía de Trabajo de Caxias do Sul, los pusieron a salvo y detuvieron al presunto responsable.

El hecho se conoció este fin de semana gracias a dos hombres que pudieron llegar a la Brigada Militar de Bom Princípio, en Nova Petrópolis, para contar cuál era su situación. Habían llegado en agosto pasado para tareas de leñadores pero, al llegar, las condiciones eran muy diferentes a las que les habían prometido.

Además, desde que llegaron no recibieron su sueldo y no tenían una casa donde vivir, sino que lo hacían en medio del bosque. Así fue hasta el viernes cuando su “jefe” los llevó a cenar a un lugar que no conocían.

Al terminar, se trasladaron en su vehículo hasta un hotel, donde el hombre los obligó a bajar. Dos de ellos lograron llegar a una dependencia policial, donde informaron de la existencia de un padre y su hijo de 14 años. Los cuatro estaban amenazados de muerte.

Horas después del rescate y de poner a salvo a las víctimas, la policía atrapó al presunto culpable, quien intentó escapar. Estaba con dos personas más. Uno de ellos tiene en su haber antecedentes por violación, delitos contra la flora, amenazas, lesiones y desobediencia.