Gimnasia en la Copa Sudamericana: inconvenientes con la compra para socios y la respuesta de club

Esta tarde arrancó la venta de entradas en Gimnasia para el debut en el Bosque ante Universitario de Perú por la Copa Sudamericana. Asimismo, varios socios tuvieron inconvenientes para adquirir sus entradas a pesar de tener las cuotas al día y desde el Club aseguraron que "Ningún socio con la cuota al día, que quiera comprar su entrada, se quedará afuera del partido del miércoles".

A través de Twitter, varios socios cargaron la respuesta de Deportick donde respondían de forma negativa la compra. "Su DNI no está dentro del listado de socios que brindó Gimnasia y Esgrima La Plata. En caso de considerarlo un error, contáctese con el centro de atención de socios del club".

Soy socia, tengo la cuota al día y me sale eso🫠 a alguien le pasa lo mismo o sabe porque? #GELP pic.twitter.com/ubzJxsGkHX — ²²ꪀꪖ𝘳ꫀꪶꪖ²² (@narelaagustina0) April 2, 2023

Ante esas reiteradas respuestas, una socia aseguró: "Soy socia, tengo la cuota al día y me sale eso a alguien le pasa lo mismo o sabe porque?". Otro socio, señaló: "Quiero comprar mi entrada y marca como que no soy socio y tengo todas las cuotas al día. No entiendo para que brindan un servicio si no va a funcionar nunca como corresponde".

Asimismo, el Club aseguró que los socios que no figuran en el listado aportado a Deportick se debe a que "adeudan alguna cuota social y/o porque el pago de alguna cuota no fue registrado adecuadamente en el sistema". Por último, indicaron que una vez solucionada la consulta en la Sede o por el Whatsapp (2214402811), aparecerán en la plataforma sin inconvenientes.