Cansados de la falta de agua, vecinos de La Plata armaron un Instagram con varios reclamos: "Es lo que nos pasa"

Las denuncias por falta de agua en la Ciudad fueron una constante durante el final del año 2022 y gran parte del comienzo del 2023. Algunos barrios sufrieron días sin servicio. Otros, meses.

Las denuncias se hacían casa por casa, ya que muchos afirmaban "no tener una gota" ni siquiera para poder bañarse, poder cocinar o simplemente poder consumir.

Tras el cansancio después de tantos días de reclamos y de no recibir respuestas certeras para solucionar el inconveniente, los vecinos de calle 20 y 69 realizaron una cuenta de Instagram (@Calle20y69) en donde se publican varios videos y situaciones de la problemática con la que aún conviven.

En dicha red social, se puede ver hasta el video de una señora mayor de 80 años, transportando baldes y baldes de agua que pudo acumular para poder usarla.

En diálogo con EL DIA, Susana, una de las vecinas, contó como surgió la idea realizar un perfil en las redes: "Nosotros con los vecinos armamos la red social. Decidimos hacerlo visible porque es una zona que siempre tuvo poca presión de agua, pero desde diciembre no empezó a llegar el agua y en enero y febrero faltó. De hecho, estuvimos mas de 20 días sin una gota. Como no nos creen y hacemos reclamos y nos dicen que es por la sequía, por cortes de luz, porque la zona es alta de la ciudad, decidimos con los vecinos dejar plasmado en la red social lo que nos pasa".

A su vez, afirmó: "El que no vive el día a día en esta situación no lo puede entender. Realmente es como vivir en África. Viajamos a la casa de distintos amigos, nos vamos a bañar, ya no podemos cocinar. Ya no se puede mas. Tengo una vecina de mas de 80 años que acumula agua y ella misma con el balde lo junta para llevar al inodoro, ¿Qué más tenemos que hacer?. No podemos mas, no damos mas, no nos escuchan, no nos creen".

Entre otras tantas cuestiones, Susana subrayó: "Cuando pedíamos camión cisterna no vinieron nunca. Y vino una vez, desde la una del mediodía hasta las doce de la noche. Dijimos bueno, vendrá otra vez. Vinieron, pero se fueron enseguida. Nunca mas nos llamó ABSA por teléfono".

Por último, remarcó que debido a la falta de agua y también al esfuerzo que realizan los vecinos ante esta situación, "nos podemos enfermar por juntar agua, del ciático, por depresión, por dengue, por hepatitis".