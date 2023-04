VIDEO. Jey Mammón llegó a Madrid y vivió un momento de tensión en el aeropuerto

Para intentar encontrar silencio, Jey Mammon se fue del país rumbo a Madrid, España. Lejos de amalgamar el escándalo, protagonizó un momento de tensión cuando salía del aeropuerto europeo en horas del mediodía.

El cantante, acusado de abuso sexual por parte de Lucas Benvenuto, llegó a Ezeiza el miércoles por la noche acompañado de un amigo. En pos de pasar desapercibido, se vistió esperando no ser reconocido pero no lo logró.

Un notero de LAM lo esperaba en Buenos Aires para obtener unas palabras pero sólo confirmó que se encontraba “muy bien”. Durante el vuelo tuvo inconvenientes con el resto de los pasajeros puesto que fue fotografiado en reiteradas ocasiones mientras dormía, lo que llevó a manifestar su enojo verbalmente.

Tras desembarcar en Madrid, otro movilero de LAM tenía preparado el micrófono. Luego de aclarar que no habló con Ángel de Brito “porque no me lo pidió”, la tensión aumentó.

Al salir del aeropuerto para conseguir un taxi, fue abordado por más periodistas que querían saber si iba a descansar, a lo que respondió: “Si me dejan ustedes, sí”. Cuando llegó la pregunta sobre cómo se sentía, mencionó: “Un poco asediado porque me vine a descansar un poquito y no me imaginé que me iban a esperar”.

En este contexto fue que un periodista le consultó si se sentía maltratado por la prensa. “De parte de ustedes no. Pero dije que no iba a hablar más y por lo pronto, esperaría que lo entienda”, argumentó el músico.

“Acá terminó mi parte con ustedes. No me vine a vivir, vine a relajarme un poco, porque es como que ‘se escapó del país’. Me vine a relajar, si me dejan, me relajo. Si no me dejan, va a ser difícil”, sumó.

Ante las preguntas que seguían sobre cuándo volvería, fue tajante: “¡Qué pesadilla!”. “Si son tan amables, no me busquen más porque no voy hablar más del tema. Ya hablé demasiado”, cerró para retirarse en taxi.