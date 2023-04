Filtran una foto de Jey Mammon arriba del avión de incógnito rumbo a España

De sorpresa y calladito, Jey Mammon armó anoche las valijas y partió rumbo a España, en medio del escándalo por la denuncia de abuso que presentó Lucas Benvenuto, quien dijo que el conductor mantuvo relaciones sexuales con él cuando tenía 14 años. Pero pese a que intentó que su viaje sea "secreto", las cámaras de la TV lo encontraron en Ezeiza (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-4-6-7-20-0-video-tras-la-denuncia-de-abuso-sexual-jay-mammon-se-fue-del-pais-cual-fue-su-destino-y-que-dijo-el-artista--espectaculos).

El artista y conductor atraviesa un duro momento personal y, agobiado, decidió dejar el país. “Necesito relajar la cabeza y pensar un poco”, le dijo al programa LAM minutos antes de partir rumbo al Viejo Continente.

Ahora se filtró una foto de Jey arriba del avión, tomada por un pasajero, pese a que quien la publicó en sus redes sociales fue Lorna, una reconocida fanática de Susana Giménez. En la imagen, que es una selfie tomada desde uno de los asientos de la aeronave, se lo ve al hombre en primer plano y de fondo al conductor de incógnito, llevando una gorra y con sus auriculares puestos. También se lo advierte con la mirada baja, y muy concentrado, a modo también de buscar no ser reconocido.

Cabe resaltar que antes de subirse al avión, entre varias consultas del cronista que se encontraba en el lugar, una de ellas fue la exposición ante la gente y el pensar en el cómo reaccionarían si notaran su presencia: "Me ves así solo... frente a toda la gente, ¿me ves con miedo? No tengo más nada que decir, ya hablé y dije todo lo que tenía que decir. Di las notas que tenía que dar y no tengo nada que decirte Santi, ya te lo dije por WhatsApp lo que tenía que decirte”, remarcó el acusado.

A su vez, ante los rumores que afirmaban que estaba desvinculado de Telefé (estaba por arrancar un nuevo ciclo de la "Peña de Morfi"), Mammón aseguró con que “no hay rescisión y no te voy a decir más nada”. Por último, ya con su pasaje en mano y la valija aferrada a él, se dispuso a pasar los controles correspondientes y le señaló al periodista: "Ya te contesté. No sé qué más querés que te diga”.