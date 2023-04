VIDEO. Jey Mammon armó las valijas y se fue del país: cuál fue su destino y qué dijo

Jey Mammón, el artista y conductor de televisión, atraviesa un duro momento personal. La denuncia de Lucas Benvenuto que lo acusa de haberlo abusado sexualmente cuando este era menor, impactó en su día a día y en su trabajo.

Tal es así, que se fue del país. En las últimas horas, Jey agarró las valijas y en un móvil con LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, explicó las razones: “Necesito relajar la cabeza y pensar un poco”. ¿Su destino? Madrid, España.

Entre varias consultas del cronista que se encontraba en el lugar, una de ellas fue la exposición ante la gente y el pensar en el como reaccionarían si notaran su presencia: "Me ves así solo... frente a toda la gente, ¿me ves con miedo? No tengo más nada que decir, ya hablé y dije todo lo que tenía que decir. Di las notas que tenía que dar y no tengo nada que decirte Santi, ya te lo dije por WhatsApp lo que tenía que decirte”, remarcó el acusado.

A su vez, ante los rumores que afirmaban que estaba desvinculado de Telefé (estaba por arrancar un nuevo ciclo de la "Peña de Morfi"), Mammón aseguró con que “no hay rescisión y no te voy a decir más nada”.

Por último, ya con su pasaje en mano y la valija aferrada a él, se dispuso a pasar los controles correspondientes y le señaló al periodista: "Ya te contesté. No sé qué más querés que te diga”.