VIDEO. Pichetto, en La Plata: ”Separar los comicios es una maniobra defensiva”

El auditor general de la Nación y precandidato a presidente dentro de Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto afirmó ayer que el posible desdoblamiento electoral que estudia Axel Kicillof en la Provincia es “fruto del miedo del Gobernador, ante la compleja situación del oficialismo de postular un candidato nacional competitivo”.

Durante una visita a la redacción de EL DIA, el titular del partido Encuentro Republicano Federal se refirió a la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán, subrayó antecedentes similares en otras provincias y definió: “La justicia está actuando dentro de sus funciones, que es la protección de que no se aprovechen de cláusulas ambiguas que les permitan la reelección casi indefinida” a los gobernadores. Y añadió: “En este caso, la Corte tiene una posición ya tomada que no podía evitar resolverla. Lo hizo de manera preventiva, pero va a resolver la cuestión de fondo y lo va a hacer, creo, impidiendo que (Juan) Manzur y (Sergio (Uñac) sean candidatos”.

Antes de la presentación de su libro “Identidad de la República” en la UNLP, Pichetto recorrió tres fábricas de la Región y elogió la figura del dirigente del PRO Diego Santilli como “el candidato más potente” en la Provincia, aunque no desconoció la existencia de otros precandidatos.

También habló sobre el posible desdoblamiento electoral de las elecciones generales que analiza Axel Kicillof. Y calificó la estrategia como fruto del “miedo” ante un panorama desfavorable para el Frente de Todos a nivel nacional. “El Gobernador está evaluando un rato de la realidad: está viendo que el FdT a nivel nacional está en una situación muy complicada. En este contexto de falta de estabilización de la economía, el candidato presidencial del oficialismo no aparece competitivo y en la Argentina no hay una tradición de corte de boleta que sea lo suficientemente fuerte” para compensar, argumentó.

Y lanzó: “A eso le tiene miedo Kicillof. Es una maniobra defensiva que ya la hicieron 18 gobernadores de distintos signos políticos, pero, especialmente, los que gobiernan provincias identificadas con el FdT”.

Al mismo tiempo que relativizó el peso electoral que pueda acaudalar Javier Milei, Pichetto ratificó su precandidatura a presidente dentro de Juntos por el Cambio. “Estoy trabajando y recorriendo el país como precandidato a presidente. Tengo una fuerza política nueva y voy a intentar llegar a las primarias, poder discutir las ideas, el programa, mi visión de país”, dijo.

Y añadió también refiriéndose al líder de La Libertad Avanza: “Si algo tengo como elemento diferenciador es mi larga experiencia en la vida pública, el conocimiento del Estado y de los grandes temas del país por dónde se pueden solucionar, los vi pasar, sé cuál es el camino de salida. Y no es la dolarización, ni tampoco ningún planteo mágico o la venta de órganos”.

Y cuestionó: “El peronismo que conduce Alberto Fernández y Cristina funciona con la lógica de los 70, una visión de izquierda vieja, protochavista, algo de comunismo también en el cóctel y algo de catolicismo pobre, esa no es mi visión del peronismo. El peronismo siempre fue capitalista, Perón sostenía que si no había empresas no había trabajadores, el sujeto político del peronismo era el trabajador y no la persona que recibe un plan”, concluyó.