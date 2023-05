Fuerte reclamo y polémica por el albergue estudiantil de la UNLP

Una catarata de reclamos de la Federación Universitaria La Plata (FULP) por problemas en el albergue universitario de Villa Argüello, desató una fuerte polémica con esa dependencia de la UNLP. También se puso en debate el requisito de aprobación de materias que se requiere para tener la beca.

La tensión de los últimos días repercutió el Consejo de Bienestar Estudiantil, que tiene bajo su dirección el albergue universitario. La administración del predio que ofrece la beca habitacional a estudiantes de la UNLP dio un informe de gestión que fue duramente cuestionado desde la agrupación estudiantil, junto con la gestión en general.

La lista de reclamos de la FULP incluye “la falta de Internet, gas, electrodomésticos como lavarropas, que resultan insuficientes para el numero de becados. Además, los estudiantes no tienen acceso a un botiquín de primeros auxilios, se manifiestan constantes cortes de luz, pérdida de agua y la demora en solucionar las problemáticas que van apareciendo en el día a día”. También se cuestionó la cantidad y calidad de la comida.

La presidenta de la entidad, Nadya Loscocco, consideró que si bien hay problemáticas que no son nuevas, está gestión los ha “agudizado” y que muchos becarios no están dando su palabra para no exponerse porque “tienen miedo”.

Para Luis Fassari, encargado de la administración del Albergue, la FULP “no tiene agenda y desconoce el verdadero estado del albergue”. Al mismo tiempo, el funcionario universitario reconoce que tuvieron varios días suspendido el servicio de Internet pero desestima el planteo de la FULP de recorte en las porciones y entrega de comida en mal estado. Consultado por este diario, explicó que las becas que brinda la Universidad para 195 personas, “con un incremento de 44 plazas respecto al año anterior”, se dan por orden de mérito. “Reciben, además de lo habitacional, una beca completa en alimentación diseñada en base a un plan nutricional diagramado por un licenciado en nutrición que busca un servicio variado y saludable de desayuno, almuerzo, merienda y cena”.

Con respecto a las denuncias, dijo que hubo “exageración y mentiras”. Mientras que por el aumento de plazas en el último año, señaló que “hubo también un incremento en el personal de cocina y mantenimiento”. El funcionario sostuvo que no recibió “grandes quejas” de los becarios en relación a la dinámica de los servicios de alimentación.

El director de la institución manifiestó que “normalmente, tenemos reuniones con los chicos para saber como ven el servicio, si tienen alguna inquietud para poder acompañar el normal funcionamiento” y, agrega “el nutricionista que recibe a los becarios en caso de atravesar alguna enfermedad alimentaria que implique una adecuación de algún menú para las dietas, solo tuvo dos consultas en los últimos días: por una gastroenteritis por fuera del ámbito del albergue y una debido a un cuadro de malestar estomacal por alguna cuestión ingerida dentro del albergue universitario”.

En tanto, admitió que “el servicio de Internet sí tuvo una interrupción debido a que se quemó un equipo que la distribuye en gran parte del predio y que tuvo que ser reemplazado. Además, aseguró que en cuanto a la luz y el agua, hay inconvenientes pero ajenos a esa dependencia. Por otra parte, sostuvo que desde la Federación impulsan un acuerdo más flexible sobre las condiciones académicas que requiere la institución.

Un sistema “excluyente”

La aprobación del 14 por ciento pasó en los últimos años de tener la cantidad de finales aprobados que requiere cada una de las carreras a que sólo sean las cursadas aunque se adeude el final. Esta exigencia de mérito funciona como un incentivo y como un “filtro” para la magnitud de estudiantes que solicitan la beca año tras año.

“El criterio de acreditación de materias es excluyente”, sostuvo Loscocco, presidenta de la FULP. Afirmó que “el 80 por ciento son problemas de gestión y el resto es falta de voluntad política”. Por tanto, elevaron las demandas a la Prosecretaría de Bienestar estudiantil que es el área encargada de gestionar los derechos de los estudiantes y que “tiene el presupuesto más elevado de la Universidad, tuvo un aumento del 60 por ciento y no sabemos cómo se administran esos recursos”, explicó.

Los estudiantes también reclaman una reforma en el sistema que asigna las becas

Desde la FULP impulsan un nuevo reglamento que entre sus puntos tenga en cuenta el proceso de selección de becas. Por otra parte, se manifestó la necesidad de “ampliar las ofertas alimentarias contemplando las opciones vegetarianas y que algunos tienen una comida menos al día porque almuerzan en el comedor que no les garantiza esta posibilidad”. En cuanto a las personas que tienen una dieta con restricción con el gluten deben presentar un análisis para garantizarse el menú sin TACC (trigo, avena, cebada y centeno) y quiénes cuentan con otros diagnósticos no pueden acceder.

Uno de los 195 estudiantes que transitan a diario, dijo que “la falta de internet fue el principal problema que tuvimos. Varios días sin el servicio generó malestares porque la necesitamos. Pero el tema comida no es así, todos los días tenemos bastante variada, rica y en buen estado”.