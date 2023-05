La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

Este domingo, la agenda deportiva tendrá la continuidad de la fecha 18 del torneo de primera división, con San Lorenzo y Racing jugando en condición de visitante y con Boca recibiendo a Tigre. Además, en el Estadio Único "Diego Armando Maradona" se jugarán dos encuentros del Mundial Sub 20, entre Irak - Inglaterra y Honduras - Francia. Mientras que en Mendoza, Túnez se medirá ante Uruguay y Corea del Sur hará lo propio ante Gambia. Por otra parte, el Manchester City de Julián Álvarez se puede consagrar campeón en la Premier League. A continuación eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:00 Barracas Central vs. San Lorenzo TNT SPORTS

16:30 Defensa y Justicia vs. Racing ESPN Premium

16:30 Talleres vs. Argentinos TNT SPORTS

19:00 Boca vs. Tigre TNT SPORTS

21:30 Newell´s vs. Godoy Cruz ESPN Premium

MUNDIAL SUB 20

15:00 Irak vs. Inglaterra DEPORTV/ TYC SPORTS PLAY

15:00 Túnez vs. Uruguay DEPORTV/ TYC SPORTS PLAY

18:00 Corea del Sur vs. Gambia DEPORTV/ TYC SPORTS PLAY

18:00 Honduras vs. Francia DEPORTV/ TYC SPORTS PLAY

SERIE A

09:50 Monza vs. Lecce STAR +

09:50 Bologna vs. Napoli STAR +

12:50 Lazio vs. Cremonese STAR +

15:30 Juventus vs. Milan STAR + / ESPN

PREMIER LEAGUE

12:20 Manchester United vs. Fulham ESPN Extra/ STAR +

12:20 Leicester vs. West Ham STAR +

12:20 Brentford vs. Manchester City STAR + / ESPN

12:20 Everton vs. Bournemouth STAR +

12:20 Crystal Palace vs. Nottingham Forest STAR +

12:20 Aston Villa vs. Brighton STAR +

12:20 Chelsea vs. Newcastle STAR +

12:20 Leeds vs. Tottenham ESPN 2/ STAR +

12:20 Southampton vs. Liverpool STAR +

12:20 Arsenal vs. Wolverhampton STAR +

LIGA DE ESPAÑA

13:50 Cádiz vs. Celta STAR +

14:25 Girona vs. Betis STAR + / ESPN

14:25 Rayo Vallecano vs. Villarreal ESPN Extra/ STAR +

PRIMERA - NACIONAL

12:00 Brown vs. Tristán Suárez TYC SPORTS PLAY

15:30 Deportivo Maipú vs. Aldosivi TYC SPORTS PLAY

15:30 Flandria vs. Defensores Unidos TYC SPORTS PLAY

16:00 Patronato vs. Almagro TYC SPORTS PLAY

16:30 Guillermo Brown vs. Alvarado STAR +

17:00 Gimnasia de Jujuy vs. Racing de Córdoba TYC SPORTS PLAY

17:05 Estudiantes (BA) vs. Chacarita TYC SPORTS PLAY

19:30 Atlético Rafaela vs. Club Mitre TYC SPORTS PLAY

FÓRMULA 1

10:00 Gran Premio de Mónaco STAR +

BRASILEIRAO

16:00 Corinthians vs. Fluminense STAR +

16:00 Internacional vs. Bahia STAR +

18:20 Atlético Mineiro vs. Palmeiras ESPN 2/ STAR +

18:30 RB Bragantino vs. Santos STAR +

19:00 Botafogo vs. América Mineiro STAR +

ROLAND GARROS

06:00 Primera Ronda ESPN 2/ STAR +

06:00 Primera Ronda ESPN Extra

EREDIVISIE

09:20 Twente vs. Ajax STAR + / ESPN

09:20 AZ Alkmaar vs. PSV STAR +

09:25 Feyenoord vs. Vitesse ESPN 3/ STAR +

F1 - GP DE MONACO

09:55 Carrera STAR +

INDYCAR SERIES

12:00 The 107th Indianapolis 500 ESPN 3/ STAR +

SUPER RUGBY AMERICAS

15:00 Cobras Brasil XV vs. American Raptors STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

16:00 La Rochelle vs. Paris ESPN Extra/ STAR +

16:00 Lyon vs. Bayonne STAR +

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 Atlanta Braves vs. Philadelphia Phillies ESPN Extra/ STAR +