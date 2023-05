El VAR despojó al Lobo de un triunfo que hubiera sido justo

Era una mañana más y terminó con un tremendo olor a injusticia. Si se quiere, hasta más evidente que fallos que han perjudicado recientemente a Gimnasia bajo el paraguas de la interpretación arbitral. Esta vez no hubo nada de nada y un gol válido de Felipe Sánchez fue anulado a instancias del arbitraje remoto por una infracción que no existió, porque ni aún buscándola microscópicamente ese puede encontrar la argumentación: ni doble toque, ni que el jugador de Gimnasia viene desde afuera. Nada. Así, la alegría de otra victoria sobre la hora se esfumó y dio paso a la lógica y entendible indignación del triperío ante el 0 a 0 final.

Sin jugar un gran partido, Gimnasia mereció más ante Sarmiento, porque tras una primera etapa pareja en la cual Javier Toledo tuvo la chance más clara para la visita, en la segunda parte todo fue del Lobo. Aún sin claridad, fue protagonista y el único equipo que buscó el arco de enfrente. Su dominio no fue de la mano de una gran cantidad de situaciones netas de gol, pero aún así tuvo campo, pelota e intenciones para quedarse con el partido.

Sebastián Romero tuvo una propuesta ambiciosa desde el inicio, con un 4-1-4-1 al que le sumó un hombre (Leandro Mamut) para dialogar futbolísticamente con Alan Lescano y un externo más punzante como Eric Ramírez en el puesto que venía ocupando Nicolás Colazo. Planteo para un partido chivo, ante un rival que no da un centímetro de ventaja

Un remate de media distancia de Bautista Barros Schelotto que se desvió en el camino en Leonardo Morales y llegó fácil a las manos del arquero Meza fue el primer aviso de la mañana. En un partido muy táctico, se sorprendieron poco en los primeros minutos triperos y juninenses.

LEA TAMBIÉN Un mediodía emotivo con visitas queridas en el Bosque

De una pelota quieta, Sarmiento tuvo la chance más clara con un cabezazo de Javier Toledo a los 21 minutos. El poste salvó la caída del arco albiazul. En la maraña del juego, la pelota parada fue un ítem favorable a la visita en la primera parte. Otra pelota parada, esta vez un córner de Alan Lescano, terminó en un remate de zurda de Agustín Bolívar que le dio como venía por arriba del travesaño.

Leandro Mamut intentó siempre por adentro, tanto para asociarse con Lescano como para la descarga al pivote de Tarragona y Soldano. Justamente Cristian Tarragona se hizo un espacio y le pegó se media distancia, a la izquierda de Meza que no quiso problemas y sacó el balón al tiro de esquina.

LEA TAMBIÉN VIDEO. Un bochorno inexplicable en la anulación del tanto tripero

El 0 a 0 del final del primer tiempo fue la realidad de lo que se vio en el campo, en un juego muy parejo que adquirió mayor ritmo desde la media hora en adelante.

En la primera llegada del segundo tiempo tuvo el gol Felipe Sánchez con un cabezazo a colocar que se fue apenas afuera contra el caño izquierdo de Sebastián Meza.

Gimnasia se paró en campo contrario y se hizo definitivamente protagonista del juego. Primero probó Leandro Mamut y la pelota se le escapó a Meza al córner contra el primer palo. Después, Agustín Bolívar buscó de media distancia y el remate fue alto. El Lobo mantuvo el dominio del juego y esporádicamente Sarmiento pudo pisar terreno contrario. Chirola intentó variantes, con los ingresos primero de Tomás Muro y Franco Torres; más tarde, con las entradas de Antonio Napolitano e Ivo Mammini. Los cambios le permitieron profundizar el predominio, porque el “Verde” a esa altura solamente apuntaba a llevarse un punto para Junín.

El VAR perjudicó a Gimnasia en una acción que ni los jugadores visitantes atinaron a reclamar

A los 41 minutos llegaría la gran injusticia de la tarde en manos del VAR conducido por Diego Abal. Hubo un tiro de esquina para el Tripero desde la derecha y como toda la tarde los jugadores eligieron “sacar” la pelota y no ejecutar directamente al corazón del área. Se armó una buena acción colectiva por la derecha en la que hubo seis toques con buena circulación de la pelota antes del centro que no pudo conectar Ivo Mammini en el primer palo y que Felipe Sánchez ingresando por detrás controló de derecha y empujó al gol de zurda contra el caño derecho, evitando el cierre de Franco Quinteros. Era su gran festejo, el primer gol para el juvenil de 19 años y Diego Abal invalidó desde Ezeiza cuando no Ariel Penel ni el asistente 1 Ariel Scime habían advertido alguna infracción. Fue un horror del árbitro que terminó perjudicando notoriamente a Gimnasia.

LEA TAMBIÉN Descansa y le apunta a los viajes a Santa Fe por la Liga y Goiás por la Copa

En el final, ante la incredulidad de los hinchas que sentían que habían sido perjudicados pero que preguntaban constantemente que habrán cobrado y si estaba bien, Leo Morales -de buen partido- intentó una mediavuelta que se fue afuera, por arriba del travesaño. El 0 a 0 final es un castigo para Gimnasia, que sin hacer un gran partido mereció más. Y una tremenda injusticia de un arma que llegó al fútbol para hacerlo transparente y justo. En manos de estos hombres, no lo es.

LEA TAMBIÉN Nacho Miramón, el objeto del deseo de los clubes europeos