Damonte sobre el gol anulado en el Bosque: "Fue una injusticia para Gimnasia"

El partido entre Gimnasia y Sarmiento, en el Bosque, dejó un tendal de reclamos al arbitraje por un gol mal anulado. El tanto le daría los tres valiosos puntos que el conjunto platense necesita.

Felipe Sánchez la clavó bajo los tres palos, a partir de un tiro de esquina. De manera insólita, el gol fue anulado con el visto bueno del árbitro en cancha y del VAR.

En este sentido, Israel Damonte, ex Estudiantes de La Plata y actual DT de Sarmiento, habló en La Redonda este lunes donde aseguró que fue una injusticia para el rival. “Esa jugada del final fue polémica”, comenzó.

“Hubo un poco de confusión en la cancha. A mí, alguien de Gimnasia me dijo que hubo dos toques. Después vimos la jugada y no era. Es la primera vez que un fallo de esta manera nos favorece”, siguió.

“No me dio la sensación de que sea algo que se dio a propósito. Con Arsenal nos cobraron el mismo offside. Pensamos que había ido por ese lado pero en el reglamento dice que el córner no hay offside, creo que hay una confusión”, agregó luego Israel Damonte.

Pese a su pasado pincharrata, no titubeó en admitir: “En este caso, fue una injusticia para Gimnasia. ¿Cómo no lo voy a decir? Perdió dos puntos, sería un farsante si no lo dijera. En su momento, fui a hablar con los árbitros y me respondieron algo confuso. Beneficiaron a Sarmiento”.