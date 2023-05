"Es un horror" y "tienen que agarrar los libros": la reacción de ex árbitros y especialistas tras el escándalo en Gimnasia - Sarmiento

Tras el empate de Gimnasia y Sarmiento en el Bosque, Ariel Penel se retiró muy cuestionado. A instancias del VAR, incomprensiblemente, fue anulado por offside el gol del defensor Felipe Sánchez cerca del final del partido.

Luego del partido, en la SuperTransmi de La Redonda, el exárbitro del fútbol argentino Héctor Baldassi cruzó a Ariel Penel, al resto de la terna y fue contundente: "Tienen que agarrar los libros".

"No hay que ver nada, las reglas del juego lo dicen. Me pasaron la jugada y no se puede observar nada. No hay lugar a interpretación en esto, acá el reglamento es claro y preciso", señaló el exárbitro.

Al leer el reglamento, Baldassi explicó: "No existirá infracción por fuera del juego cuando un jugador reciba un balón que procede directamente de un saque de meta, de banda o de esquina".

"Si cobraron un fuera de juego de un saque de esquina tienen que agarrar los libros, hay una gran equivocación. Soslayaron las reglas del juego", explicó.

Asimismo, indicó sobre el rol de la terna arbitral: "Los asistentes tendrían que haberse preguntado dónde había un fuera de fuego" y cerró: "Es un horror, un error con 'h', para graficarlo".

"Yo defiendo a los árbitros cuando son jugadas de interpretación, pero con este tipo de cosas no", cerró.

Por su parte, el periodista Oscar Blanco -especializado analista árbitro internacional- fue lapidario: "Si la excusa de Diego Abal es que los jugadores estaban afuera de la cancha, es un invento, una interpretación libre y gratuita que no está previsto en el espíritu de las reglas .Litros de nafta para quemarse los papeles".

Blanco agregó: "Abal fue hasta hace poco tiempo profesor en la escuela de árbitros de la Asociación Argentina de Árbitros. De allí salen los que ingresan en AFA , enseñados por un profesor que desconoce las reglas. Y como en la Dirección Arbitral las clases es un producto que no abunda, así estamos, es lo que hay".

Ariel Mendez, Instructor de árbitros del interior, dijo: "Tampoco podríamos interpretar que esta fuera del terreno de juego ya que esta sobre la línea de meta. Imposible de explicar esta situación".

En referencia a quienes se equivocaron desde Ezeiza, dijo: "Solo fueron dos (árbitros) los que no lo saben el VAR y el AVAR. Dejemos de lado los de campo que en este caso al ser factual no van a revisión salvo que sea un fuera de juego de interpretación por interferencia al adversario. Llegaba el delivery con las empanadas criollas del 25 justo".