VIDEOS. Los audios del VAR en la polémica noche del Bosque en Gimnasia - Goiás

“La Conmebol se va a la p... que lo parió...”. El grito de guerra de los hinchas de Gimnasia después que el árbitro ecuatoriano Quiroz sancionara penal para Goiás en el arranque del segundo tiempo y luego de revisar la jugada más de 6 minutos.

De esta manera ese fallo (y los que vendrían luego) se sumaron al penal que a los 40 minutos del segundo tiempo le sancionaron a favor a Universitario de Perú en el primer partido jugado en La Plata: una mano a Miramón cuando el volante estaba de espaldas a la jugada.

Anoche todo comenzó con un pelotazo frontal y un asistencia de Vinicius que encontró adelantada a la defensa de Gimnasia. Se la llevó Julián Palacios que se llevó la pelota 10 metros ante la corrida desde atrás de Mastrángelo y Fernández. El primero de ellos le puso un brazo sobre su hombro cuando el exSan Lorenzo ya estaba volando al piso. El árbitro cobró penal pero le advirtieron del VAR que había que revisar la jugada. Eso hicieron, primero con el posible off side y luego con la infracción. Y luego con la roja directa por posible último hombre al central juvenil, una sanción que ya no corre más, independientemente de que no existió la falta.

Esa jugada, que marcó un quiebre en el partido, fue cambiada por gol por Vinicius, con un remate fuerte y al palo derecho de Nelson Insfrán. Dato: hubo invasión de zona pero no intercedió en el juego el infractor.