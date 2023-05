La deuda soberana del país creció un 20%

Los gobiernos de todo el mundo se enfrentan a un doloroso ajuste de cuentas, ya que la deuda récord y las altas tasas de interés prevén que los costos de endeudamiento se duplicarán en los próximos tres años, según los datos del Índice de Deuda Pública anual de Janus Henderson.

Y Argentina no es la excepción: la deuda pública en porcentaje del PIB es especialmente elevada. Alcanzó el 85% en 2022, aunque se espera que baje a 75% hacia 2025. La deuda soberana del país aumentó otro 20% el último año (llegó a US$ 392.000 millones). Esto representa US$ 8.604 per cápita.

En perspectiva, la deuda total en Argentina en 1995 ascendía a US$ 87.000 millones mientras que la relación con el PIB de entonces era del 31%.

Los datos prepandemia indican que, en 2019, la deuda soberana por persona en Argentina era de US$ 7.219, la deuda total US$ 323.000 millones y el porcentaje con respecto al PIB tocó un pico de más de 90%.

La proyección hacia 2025 estima que subirá la deuda total hasta US$ 411.000 millones, que representarán el 75% en relación con el PIB y US$ 8.878 per cápita.

En la región, Brasil es el tercer país más endeudado de los mercados emergentes. La deuda pública general de Brasil aumentó 4,7% en 2022 hasta los US$ 1,4 billones, un aumento más lento que el global, pero ocupando el 11° puesto mundial y el 3° entre los emergentes.

Desde la crisis financiera mundial, los gobiernos han pedido prestado con una libertad asombrosa. Las tasas de interés cercanos a cero y los enormes programas de expansión cuantitativa de los bancos centrales expandieron la deuda pública, pero los tenedores de bonos exigen ahora mayores rendimientos para compensar la inflación y los riesgos crecientes, y esto está creando una carga significativa y cada vez mayor para los contribuyentes, afirmaron desde Janus Henderson.

“La transición hacia unas condiciones financieras más normales está resultando un proceso doloroso”, afirmó el Director Global de Renta Fija de Janus Henderson, Jim Cielinski.

En 2022 y 2023 se produjeron cambios drásticos para las finanzas públicas de todo el mundo.

A finales del año pasado, el valor total de la deuda pública mundial se había disparado 7,6% en moneda constante, hasta alcanzar la cifra récord de US$ 66,2 billones, el doble que en 2011.

Mirando hacia adelante el panorama no es alentador. En 2025, los gobiernos de todo el mundo tendrán que gastar 2,80 billones de dólares en intereses, más del doble que en 2022. Los inversores saldrán beneficiados. Es probable que los rendimientos de los bonos de todos los vencimientos bajen en el próximo año, lo que significa que los precios subirán, agregó Cielinski.