Anuncian aumento del 30% a jubilados del IPS

El gobernador, Axel Kicillof, anunció ayer un aumento del 30 por ciento en las jubilaciones y pensiones mínimas bonaerenses con retroactividad a marzo y la puesta en marcha de 10 sedes para la realización de trámites jubilatorios.

Durante el anuncio del aumento para los beneficiarios del Instituto de Previsión Social bonaerense (IPS), Kicillof anticipó, además, la entrega de anteojos para 9 mil jubilados y pensionados.

La medida, que anunció con un acto en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, se enmarca en el plan “IPS Más Cerca”, que se encuentra en su segunda etapa y que detalló junto a la vicegobernadora, Verónica Magario, y la titular del IPS, Marina Moretti.

Kicillof se refirió a la gestión de su antecesora, María Eugenia Vidal, a indicar que su gobierno viene “realizando la recuperación de un organismo que estuvo fuertemente golpeado”. Y, en el marco del clima preelectoral agregó: “Cuando uno en la tele escucha a representantes de la derecha o del neoliberalismo hablar de ajuste, de dinamitar todo, la experiencia histórica en Argentina y el planeta entero es que siempre se la han agarrado con los jubilados, un sector que es más vulnerable”.

Kicillof destacó el aumento del 30 por ciento para las jubilaciones y pensiones mínimas y celebró “la decisión de que 9 mil beneficiarios reciban sus anteojos, es un presupuesto para ellos y es importante que el Estado, junto a la Fundación del Banco Provincia, les de una respuesta” para su acceso a esos requerimientos esenciales.

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN

Durante el acto, el Gobernador se refirió a las propuestas que plantean medidas diferentes y remarcó que “no hay candidato de la derecha que no hable de la necesidad de reducir lo que consideran gastos y los jubilados vuelven a ser la primera presa que la derecha busca cuando tiene estas políticas de ajuste. No tienen originalidad, siempre han hecho lo mismo”.

Criticó los discursos de la oposición que plantean dividir a la Provincia al afirmar que “estamos los que creemos que la Provincia es viable y hay que integrarla, y si no te gusta, no te interesa y no sabés solucionar problemas dedicate a otra cosa y no a romper lo que existe”.

Kicillof sostuvo que a la derecha “le molesta cuando el Estado se vuelve más cercano y eficaz, se dan cuenta que se va a cumplir con la obligación de cubrir con esos derechos pendientes y se horrorizan”.

Y se defendió de las críticas al sostener que “cuando hablan de la cantidad de personal que contratamos, les recuerdo que cuando contratamos más trabajadores es para reconocer más derechos, a la salud, a la educación, a la jubilación”.