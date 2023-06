San Carlos arranca el Clausura con toda la ilusión

Con la ilusión de demostrar que se encuentra a la altura de las circunstancias y convencido de su propio potencial, Villa San Carlos inicia esta tarde su participación en el Clausura de la B Metropolitana, cuando a partir de las 15:30 y con el arbitraje de Felipe Viola reciba en Berisso a Fénix.

La actuación del Celeste en el Apertura que acaba de concluir (San Miguel fue el campeón) fue irregular, por lo que en este torneo que acaba de comenzar, apostará sus cartas a mejorar lo hecho hasta el momento y buscar meterse en la pelea rápidamente.

Y en ese sentido, hoy tendrá la oportunidad de arrancar con el pie derecho ante Fénix, otro que no cumplió con las expectativas durante el reciente Apertura.

Para el compromiso de esta tarde, San Carlos tendrá tres cambios respecto de la formación que venció en la fecha pasada a Sacachispas: Ignacio Oroná ingresa por Angel Acosta; Matías Sproat por Julián Cosi (llegó al límite de las tarjetas amarillas); mientras que Alejandro Lugones hará lo propio por Emanuel Zagert.

Ayer, en el inicio del torneo Clausura, Colegiales 2 (Federico Martínez -2-), Argentino de Merlo 2 (Jonatan Maciel y Leonel Ovejero). Hoy a partir de las 15:30 van a jugar Deportivo Armenio vs. Dock Sud; Argentino (Q) vs. Acassuso y San Miguel vs. Sacachispas. Y desde las las 18 lo harán Ituzaingó vs. Cañuelas.