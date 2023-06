VIDEO. Candelaria Sorini, la cocinera platense de MasterChef, quedó eliminada de la competencia

Este domingo, en una nueva gala de eliminación de MasterChef, Candelaria Sorini tuvo que abandonar el certamen tras un mano a mano con Aquiles, ambos con delantal negro.

La joven de 26 años, oriunda de La Plata y actualmente viviendo en Berazategui, fue una de las participantes mas parejas de la competencia, con buenos platos y con algunas medallas que la ayudaron a seguir avanzando.

A raíz de esas medallas ganadas (3 en total), se le había dado el beneficio de la inmunidad, algo que ya desde el lunes pasado quedó sin efecto y competía como una cocinera amateur mas.

El plato que la dejó afuera fueron sus ñoquis de remolacha con zanahoria horneada y boniato frito, que no terminó de convencer al jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

“La salsa es crema y los ñoquis están duros. Cuando lo pruebo no me dice nada, le falta un poco de sazón, impacta, refuerza el ñoqui. Es un plato difícil”, deslizó "Betu"; “Es el plato menos Candelaria de los últimos dos meses”, remarcó Germán.