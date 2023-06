Ventura, indignado con Rial le recordó cositas: “Nos olvidamos del cuchillazo...”

Rial trató de “mierda de persona” a Ventura y Ventura estalló: “Esa mierda de persona es la que salvó a tu hija de un suicidio. La encontré con la venas cortadas cuando vos no atendías el teléfono”, dijo, y siguió, indignado: “Nos olvidamos del cuchillazo en los riñones en el campo de polo. Nos olvidamos cuando abriste un programa diciendo que le ibas a meter un balazo a Fort en la cabeza”.

Visiblemente alterado, Ventura comenzó a amenazar con ventilar trapitos bastante sucios y, como para un ayuda memoria, le mandó a guardar a Rial, que está de viaje romántico en España: “No hablemos de lo que hiciste con algunas compañeras de trabajo”, advirtió.

Sabiendo del peligro de sus dichos, el presidente de Aptra advirtió: “Si me pasa algo, sepan que esto tiene que ver, no sería la primera vez”. Envalentonado, se metió en terreno político: “Esa foto que sacó (Rial subió una foto con Ventura en un café diciendo que lo quería) fue para promocionar un programa. Habrá que ver porqué nunca tocaron a Cristóbal López. ¿Sabés por qué? Porque después fuimos todos a laburar allá. Por qué no habla de las reuniones con Lázaro Báez en su casa, de las sociedades que vinieron después. Morena sabe esto y más, cosas gravísimas. No quiere hablar más con la hija y le manda ese mensaje (el mensaje de Rial a Morena decía que lo bloqueara a Ventura, porque era una mierda de persona). Pero yo nunca levanté un teléfono, porque nunca tuve un teléfono. Nunca lo cagué. Me dijo cosas muy feas”.