Sesión incómoda para Milei en Diputados, pero sin tratar los vetos

Sin los dos tercios requeridos para rechazar los vetos presidenciales al aumento a jubilados y a la asistencia a personas con discapacidad, la oposición en la Cámara de Diputados convocó para hoy a una sesión en la que pretenderá aprobar una batería de iniciativas que incomodan al Gobierno. Entre ellas, las que tienen que ver con el financiamiento universitaria y la declaración de la emergencia en el Hospital Garrahan. Además, buscarán avanzar con los proyectos que impulsan los gobernadores para cambiar el esquema de reparto de fondos y destrabar la conformación de la comisión investigadora del caso $Libra.

Pautada para el mediodía, el debate en el recinto de la Cámara Baja fue solicitado por los jefes de los bloques de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez; de Democracia para Siempre, Pablo Juliano; por los diputados de Encuentro Federal, Nicolás Massot, y Emilio Monzó; de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y de Santa Cruz, Sergio Acevedo, entre otros.

La sesión tendrá lugar horas después de que el presidente, Javier Milei, firmara el triple veto a las normativas que disponían un aumento de las jubilaciones, la prórroga de la moratoria y la declaración de la emergencia en discapacidad. No obstante, en la oposición decidieron no incluir este tema en el orden del día. Solo se esperan críticas, pero no el pedido para tratarlo sobre tablas, ya que aún cuentan con los dos tercios para poder rechazar la decisión presidencial.

Amplio temario

Por lo pronto, el primer objetivo del heterogéneo conglomerado de votos opositores es tener garantizados 129 votos para habilitar la sesión especial, y luego conservar ese número para votar el amplio temario.

De todos modos, es probable que algunos de los proyectos no se puedan debatir porque se requieren los dos tercios. Tal es el caso de las iniciativas aprobadas por el Senado sobre cambios en la coparticipación del impuesto al combustible y sobre los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), impulsadas por los gobernadores.

Se espera que la discusión se inaugure con el tratamiento del dictamen para aumentar los recursos a las universidades nacionales.

La iniciativa, que fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), busca elevar el presupuesto al 1% del PBI, otorgar una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes.

Otro proyecto clave que se busca debatir es la declaración de emergencia del Hospital Garrahan para garantizar los fondos necesarios para la atención de los niños en este centro pediátrico de referencia. Otro punto clave es “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial, incluyendo a los residentes nacionales”.

Los reclamos de los gobernadores y el caso $Libra también se colarán en el debate

En todos los casos, se dispone que “la recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre del año 2023”.

También es intención de los opositores rechazar el veto a la ayuda para los “inundados” de Bahía Blanca. La iniciativa propone destinar 200 mil millones de pesos a los daminificados, pero ya fue rechazada por el Senado.

También es probable que el proyecto opositor para destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora del caso $Libra, que salpica al Presidente y a su entorno, no alcance los dos tercios, por lo que debería votarse un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento.

Otras medidas con las que la oposición buscará insistir en esta sesión que se presumen maratónica es aquella que propone declarar la emergencia en Ciencia, aún sin dictamen.

Además, el kirchnerismo empuja la derogación de una serie de decretos, como los que refieren a la reforma de institutos culturales; o aluden a cambios en el Banco Nacional de Datos Genéticos o a la disolución de organismos como la Dirección Nacional de Vialidad.