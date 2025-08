Lugares de votación y grafitis, desafíos en el próximo comicio

Concluido el laberíntico proceso de las controversias internas para definir las listas de candidatos de cada agrupación política, aparecen por lo pronto dos interrogantes relacionados a las elecciones que se realizarán en Provincia el 7 del mes próximo. El primero de ellos tiene que ver con los lugares de votación, ya que la Junta Electoral bonaerense puso a disposición el padrón, oportunidad en la que advirtió que puede haber cambios en los lugares habituales de votación.

Tal como se informó en este diario, a través del sitio padron.gba.gob.ar los interesados podrán consultar dónde deberán emitir su voto en la próxima compulsa electoral que organiza la Provincia, en la que se estarán eligiendo diputados provinciales, senadores provinciales, concejales municipales y consejeros escolares.

En la mencionada página se debe ingresar el DNI por el que se va a hacer la consulta, el sexo y un código de seguridad. Y sería necesario porque el organismo electoral de la Provincia advirtió que hay cambios respecto del lugar de votación de los últimos comicios, las de octubre de 2023, por lo que se recomienda hacer la consulta para verificar que el lugar no haya sido modificado o siga siendo el mismo.

La Junta no explicó el motivo de estos cambios de lugar de votación, no descartándose que el mayor número de electores en condiciones de votar pueda ser una de esas razones. De todos modos ya hay quejas de algunos ciudadanos por no haber podido ingresar en los días anteriores a la página del padrón.

El otro interrogante consiste en conocer si los distintos partidos políticos intervinientes formularon algún tipo de acuerdo para impedir que la Ciudad sufra el habitual ataque de pegatinas, grafitis y pintadas sobre los frentes privados o públicos, con los nombres, fotos y otros datos de los candidatos políticos.

Lo que se espera es que las agrupaciones políticas y los propios candidatos cumplan con las reglamentaciones existentes, destinadas a impedir el habitual caos de las pegatinas de afiches, pasacalles o de leyendas pintadas sobre los frentes, en las alcantarillas, postes o cordones de las veredas, conteniendo los nombres de los candidatos o algunas de sus propuestas.

Bienvenida sea la dinámica de la democracia, la multiplicidad de posturas y la libertad para que cada pensamiento político tenga un espacio para exponer sus propuestas, pero eso no implica que deba existir piedra libre para dañar propiedades privadas o públicas. Como si no bastara con la habitual profusión de grafitis a lo largo del año, ahora se le sumaría el caos de una campaña electoral.

La Municipalidad, que viene desarrollando una campaña de limpieza de frentes en la Ciudad, por lo pronto, dio un primer paso para que se respeten pautas en la campaña local que, aún en un estado de amplia libertad, no produzcan daños materiales y respeten los valores que tienen que ver con no originar casos de extremada contaminación visual. Existen fórmulas equitativas que permiten a los partidos políticos promover sus ofertas, sin necesidad de ensuciar los espacios públicos y los frentes particulares de la Ciudad.