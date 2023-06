Censo de clubes en La Plata: deportes más practicados, la tarea social y los que están "fuera de sistema"

El Observatorio de clubes de La Plata, Berisso y Ensenada presentó un censo de instituciones de la Región, en un trabajo colaborativo con la Universidad Nacional de La Plata, con quien firmó un convenio, y mediante la cual permite conocer en detalle la realidad de cada club.

Con este trabajo censal, realizado por dirigentes y colaboradores, desde el Observatorio elaboraron un informe detallado con datos concretos y fehacientes que hacen a la instituciones como por ejemplo: su infraestructura, deportes, situación documental, composición de sus dirigencias, inclusión, acceso a los servicios, entre otras tantas situaciones.

El informe del censo estuvo presentado por Marcelo Galland, Secretario General del Observatorio, quien previo a la lectura de los datos recopilados en el centenar de instituciones, destacó: “Es un censo de los primeros 100 clubes, pero de un total que estimamos, en La Plata, Berisso y Ensenada, está cercano a los 250. Caminamos todos los barrios y nos reunimos a diario en las instituciones lo que nos permite tener un diagnóstico fehaciente, y en el futuro lo trabajaremos con diferentes actores de la ciudad para interpretarlos y poder realizar acciones concretas y que no quede en datos. Este es un trabajo de dirigente de clubes y para dirigentes de clubes”.

En este marco, se adelantó a EL DIA algunos datos preliminares y relevantes del estudio.

Se indicó en primer lugar que "la gran mayoría de los clubes tienen más de 50 años de antigüedad, lo cual resalta la inserción de los clubes en su barrio, en su comunidad".

A su vez, se indicó que "el 56% de los clubes están 'fuera del sistema'", lo que implica que "no están al día o nunca tuvieron Personería Jurídica". ”Cuando decimos fuera del sistema es que no pueden abrir una cuenta, no pueden acceder a programas del Estado, ni modernizar el funcionamiento de su institución en lo más mínimo”, explicaron.

Otro dato para destacar es que "casi el 50 % de los clubes realizan una tarea social en el barrio (comedor/merendero), pero menos de la mitad de ellos reciben apoyo del Estado". En ese sentido, agregaron que "esto se da mayoritariamente en los barrios de la periferia de la Ciudad, que son los barrios más necesitados".

En cuanto a las actividades deportivas, se informó que "existe una gran mayoría de clubes de fútbol, seguido por básquet, vóley, patín, artes marciales y hockey, entre otros".

También se informó que el 80% de las instituciones relevadas "no trabaja temáticas de género, no posee secretaría ni comisión de género". Así, se concluyó de forma preliminar que "es baja la participación de las mujeres en las comisiones directivas (lugares de decisión)".

Por otro lado, el trabajo reportó que "el 85 % no posee en club adecuado para el acceso y tránsito de personas con discapacidad: rampas, señalización, iluminación adecuada, baños para discapacitados, etc".

En la apertura del evento hablaron la presidenta del Observatorio de Clubes, Marcela Fernández, mientras que el cierre estuvo a cargo de Ángel Cerisola. Al mismo tiempo, que también tomó la palabra el Presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol.

El acto contó con la presencia de 250 dirigentes de diferentes instituciones de la región, entre los cuales se destacó la presencia del presidente de Gimnasia, Mariano Cowen y el ex basquetbolista profesional, Nicolás Gianella.

Autoridades del Observatorio expresaron, tanto en el escenario como en el diálogo personal con cada dirigente, la importancia que tiene este censo para La Plata, Berisso y Ensenada, y aclararon que pronto esperan llegar a la totalidad de las instituciones deportivas, lo que les permitirá trabajar en conjunto, y mediante diferentes alianzas, para mejorar la realidad de cada uno de ellos, impactando de manera positiva no solo en obras, sino también en el trabajo y la contención de miles y miles de chicos y chicas, y sus familias.

El Observatorio de Clubes es una asociación civil formada por dirigentes, en el año 2021, cuya finalidad es trabajar por y para el mejoramiento de las instituciones de La Plata, Berisso y Ensenada.