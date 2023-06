Hoy

Música

Concierto de piano a cuatro manos.- Hoy a las 20.30 en el Teatro de Cámara de City Bell, diagonal Urquiza entre 462 y 464, la asociación Lumen Artis auspicia la presentación de los pianistas Andrea Dongarrá y Guillermo Carro quienes interpretarán “Petite Suite” de Claude Debussy, “Fantasía en fa menor D.940” Parte 2 de Franz Schubert, “Primavera Porteña y Decarísimo” de Astor Piazzolla y “Sonatina Romance del Plata de Carlos Guastavino.

Diego Aramburú.-Hoy a las 21 en Live Club, 56 entre 8 y 9, presenta su disco “Marineros del Mundo”.

Luna roja y las guitarras negras.- Hoy a las 21.30 en La Caipo, presentan “Águila de Piedra”.

Canciones de Cámara.- Hoy a las 18 en la Sala Piazzolla del Teatro Argentino, 51 entre 9 y 10, a cargo del barítono Víctor Torres y del pianista Fernando Pérez. Interpretarán canciones de cámara de grandes compositores ingleses. Entrada gratuita con reserva online.

Ricardo Parisi.- Hoy a las 21 en Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

Encuentro coral.- Hoy a las 20 en el Mumart, 50 entre 6 y 7, se presentarán el Coro de Cámara de la Facultad de Artes UNLP dirigido por Fernando Tomé. Gratis.

TEATRO

Otelo.- Hoy a las 21 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Gratis: se retiran las entradas desde una hora antes.

Tute Cabrero.- Hoy a las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, de Roberto Cossa, con Laura Mogilner, Camila Cajade, Daniel Demarco, Sergio Dip, Matina Amigo y Jorge Ovando. Dirige: César Palumbo.

Los solos bailan a dúo.- Hoy a las 21.30 en Telón Negro, 13 Nº 26 y 1/2, a cargo de Rezuma Teatro, grupo itinerante que nace desde el abrazo de dos países, Ecuador y Argentina.

Dos buenos hombres.- Hoy a las 21 en La Nonna, 3 y 47, a cargo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Vacaman.- Hoy a las 21 en El Obrero, 13 y 71, con dramaturgia y dirección de Diego de Miguel.

Tintorero.- Hoy a las 20.30 en Centro Cultural Tentempié, 66 Nº 824, función especial de esta obra con actuación de César Arakaki.

EmPoederadas.- Hoy a las 21.30 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, cuentos de Edgar Allan Poe desde una perspectiva feminista. Escrita y dirigida por Rodrigo Mauregui.

Humorísimas 20 años.- Hoy a las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19. Últimas funciones de este show con desopilantes personajes, veloces cambios de vestuario, participación e interacción con el público, con Jonatan Sapag, Nico Prada y Marta La Churrasquera.

Lo Discepolín.- Hoy a las 21 en La Macacha Casa Cultural, 69 entre 25 y 26. Con dramaturgia de María Martha Bugiolachi y Leandro Piccolo, y dirección de María Martha Bugiolachi.

Temporal (como nunca hubo llovido).- Hoy a las 19 en El Obrero, 13 y 71. Una mirada en tono de farsa sobre la construcción de la otra. Con María Martha Bugiolachi, Monica Calcagno.

Dramaturgia y dirección de Adriana Sosa.

Monologar.- Hoy a las 21 en Casa cultural Hereje, 40 entre 14 y 15. Espectáculo de 7 monólogos de teatro por la identidad.

A.K.A. (Also Known as).- Hoy a las 21 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, de Daniel Meyer, con dirección de Gastón Marioni, y actuación de Lucas Pose.

INFANTILES

MONSqueteros, monstruosamente justicieros.- Hoy a las 17 en La Alborada, 58 entre 10 y 11, a cargo del grupo teatral ARTEX100PRE, bajo la dirección de Nico Alonso.

CURSOS

Clase de tango.- Hoy a las 14 en el Centro Cultural y Polideportivo, calle 66 152 y 153. Gratis.

EVENTOS

Sábados en Meridiano V.- Hoy en 17 y 71. A las 16, Machi & conjunto, en el playón. A las 15, en el playón, Okupas del Andén, teatro comunitario.

Mañana

MÚSICA

Encuentro coral.- Mañana a las 19 en el Mumart, 50 entre 6 y 7, se presentará el Coro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires dirigido por Antonella Sarteschi y el Coro ADULP Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata dirigido por Alejandro Ordás. Gratis.

Festival folclórico y peña libre.- Mañana a las 12 en el Centro de Jubilados y Pensionados Gral. San Martín, Av. Montevideo 26 y 27, Berisso. Actúan: grupo de danzas “Sembrando Raíces “ con la dirección de Jorgelina Sampedro, Nilda Arancibia, Los del Barrio y Ceferino Céspedes.

EVENTOS

Domingo en Meridiano V.- Mañana desde las 14 en Meridiano V, 17 y 71, feria en el playón. A las 15, parte el recorrido Bicitando la Ciudad desde la puerta de la estación. A las 15, Cia To Do Circo, en el playón, a la gorra. A las 16, Esteban Lazarte, folclore, en el playón. A las 16, en el primer piso, Taller de la risa, a la gorra.

TEATRO

Los 3 hijos del rey irlandés.- Mañana a las 18 en El Escape, 44 entre 23 y 24, a cargo del grupo Teatro Cleo, con dirección y dramaturgia de Julián Molano.

El Joker.- Mañana a las 21 en Escenario 40, 40 entre 18 y 19, a cargo del grupo La Cuarta Pared, con Horacio Rafart. Dirección: Guillermo Ale.

Pedro que ladra.- Mañana a las 19 en Espacio 44, 44 entre 4 y 5, creación colectiva dirigida por Fabián Fernández Barreyro.

Otelo.- Mañana a las 20 en la Sala Armando Discépolo, 12 entre 62 y 63. Gratis: se retiran las entradas desde una hora antes.

El despojamiento.- Mañana a las 18 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, con dirección y puesta en escena de Paula Boero.

El juicio.- Mañana a las 20.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Micaela Tristán.

La bestia que habita la noche.- Mañana a las 18 en El Obrero, 13 y 71, con dramaturgia y dirección de Diego de Miguel.

Con el cuchillo entre los dientes.- Mañana a las 20 en El Obrero, 13 y 71, con dramaturgia y dirección de Diego de Miguel.

El dueño de los deseos.- Mañana a las 20 en La Mercería, 1 entre 36 y 37, creado, dirigido y protagonizado por Tati Vallejos.

INFANTILES

El gran y terrible Mago de Oz.- Mañana a las 16 en el Teatro La Lechuza, 58 casi esquina 10, con dirección de Carla Pontini Vázquez.

Merlina.- Mañana a las 16 en La Nonna, 3 esquina 47, estreno de esta versión moderna de un personaje clásico con el que Leo Ringer, su autor y director, quiso hablar de la reafirmación de una identidad, apropiándose de los mandatos y valores familiares con sello propio. Con 12 personas, entre artistas y técnicos, en escena.