Carrió denunció un extraño episodio mientras viajaba por Santa Fe y no descartó un atentado

Elisa Carrió denunció un extraño episodio vivido días atrás en la provincia de Santa Fe y no descartó que se hubiera tratado de un atentado contra su vida.

Durante una entrevista con el canal LN+, la ex legisladora contó que hace dos semanas "estallaron dos ruedas" del vehículo mientras circulaba por una ruta de Santa Fe.

"Menos mal que a último momento me cambié de auto", contó la precandidata al Parlasur, quien a pesar de lo ocurrido no formuló una denuncia formal.

Carrió, quien se encontraba hablando del narcotráfico cuando hizo mención a ese hecho, dijo que lo que más le preocupaba era que "no mueran mis custodios, la vida de ellos". "Mátenme a mí sola. A esta altura no me importa perder la vida. Prefiero morir por la Argentina que vivir como un cobarde", reflexionó.