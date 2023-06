La platense Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, fue una de las apuntadas por Cristina Kirchner ayer en el acto que encabezó junto a Sergio Massa, el precandidato a presidente de Unión por la Patria. Es por eso que este martes salió a defenderse con fuertes conceptos. "Lo de ayer no fue un palito, fue un palazo frontal", dijo Tolosa Paz esta mañana. También aseguró que "el destrato que tuvo Cristina hacia mí no se me va a borrar fácil".

En ese sentido, en la entrevista que le hizo Jorge Rial para Radio 10, agregó: "Cuando Cristina quiere dar palitos, más que palitos da palazos y lo de ayer fue un palazo frontal. No se puede negar la contundencia". Además destacó que "ella (por CFK) tiene una lectura equivocada del rol de la construcción de la unidad".

"La unidad tenía que reflejar los tres espacios y aunque ella tenga un encono, a esta altura, personal con el Presidente de la Nación, cuando decimos que la unidad tiene que contemplar todos y cada uno de los matices del frente, o por lo menos tratar de contener a todos los matices del frente, cuando tomaron la decisión de que Cafiero, la que está hablando contigo y Daniel Scioli sostuviéramos Unión por la Patria con los piecitos adentro del plato, fue una decisión entendiendo que no era de una persona. No valgo yo por mi nombre y apellido sino porque hay una construcción de abajo hacia arriba que se expresó en los más de 60 mil avales en provincia de Buenos Aires y en las más de 120 listas que se iban a presentar", destacó la funcionaria, que iba a ser precandidata a gobernadora en la lista que iba a postular a Daniel Scioli como presidente y que luego fue bajada tras sellar la unidad y confirmar al ministro de Economía como el elegido por Cristina.

Más reproches de Tolosa Paz a Cristina

Además reprochó que "no es importante lo que Cristina piense de mí. Es importante dejar entrever que se están llevando puesta la voz, el llanto, la desesperanza y la militancia de mas de 60 mil compañeras que querían participar". E insistió en que “sigo poniendo las dos manos en el fuego por Cristina. El destrato que ella tuvo hacia mí en el día de ayer será en todo caso un dolor que no se me va a borrar fácil, pero que voy a seguir trabajando. La admiración a quien tuvo la enorme posibilidad de transformarle la vida a millones de argentinos, junto a Néstor Kirchner, no me la borra nadie. Ni siquiera lo que ella piense de mí”.

En el mismo tono siguió diciendo: “Resisto al archivo. Vayan a buscar lo que quieran, desde mi temprana edad he defendido y seguiré defendiendo, a pesar de lo que ella piense de mí, a Cristina Kirchner. Porque la lealtad es con uno mismo a un proyecto político. Preguntale a las mujeres si les gustó el maltrato hacia mí de Cristina”.