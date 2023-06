Humo y tensión: por dentro, así quedó el sector que se incendió en el Instituto Médico Platense

Luego de una tensa mañana, finalmente se normalizó la situación en el Instituto Médico Platense, en donde se desarrolló un operativo por un principio de incendio en un pasillo lindero a la cocina, situada en un subsuelo del centro médico de 51 entre 1 y 2. En tanto, pasado el mediodía se conocieron imágenes sobe los daños causados por el fuego.

De acuerdo con información oficial reciente, el foco ígneo se originó en un montacarga en donde había basura acumulada. Por su parte, desde la comunidad del hospital se indicó allí había un importante cúmulo de hojas y no se descarta que se haya arrojado una colilla de cigarrillo.

Lo cierto es que el humo se expandió sobre algunas áreas del subsuelo y la planta baja. "No se registraron heridos ni víctimas. Tampoco se realizó evacuación alguna", según información calificada. No obstante, personas que en ese momento estaban en el sanatorio relataron que "el humó llegó a todos lados" y que "tuvimos que empezar a salir porque no sabíamos qué pasaba, hasta que vinieron los bomberos y demás".

Después del hecho se constataron algunos daños materiales en el pasillo donde comenzó el siniestro.

En ese sentido, en el lugar trabajaron Bomberos de la Policía de la Provincia que se encargaron se controlar la situación y agentes del Comando de Patrullas. En el marco del operativo, uniformados montaron un corte de calle para facilitar la labor del personal especializado.