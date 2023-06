Hizo lo suyo, no le alcanzó y ahora definirá en el repechaje

Estudiantes no tuvo problemas para superar a un rival muy limitado. El 4-0 no lo pudo festejar por la goleada de bragantino / Dolores Ripoll

La Copa Sudamericana sigue siendo una competencia difícil para Estudiantes, que cerró una fase de grupos con cuatro triunfos y dos empates, 14 goles a favor y sólo uno en contra. De yapa cerró la última fecha con una goleada 4-0 como local ante Oriente Petrolero. Pero no hay caso, nunca hay rosas en su camino por esta Copa y ni siquiera así pudo meterse en los octavos de final: deberá revalidar su lugar en el repechaje ante un rival que provenga de la Libertadores. Tendrá ventaja pero siempre aparece algún obstáculo que le complica las cosas.

Esta vez la piedra en el zapato fue Bragantino, el equipo brasileño al que superó futbolísticamente en Sao Paulo pero no pudo quebrar y al que tampoco logró superar en La Plata. Por peor diferencia de gol no pudo alcanzar el único boleto directo y ahora tendrá que pasar por el camino que tiene un peaje más.

En ese partido empatado en La Plata hace dos semanas se terminó el sueño de clasificar directo. Si había alguna chance que Tacuary le hiciese fuerza a los brasileños quedó en el aire con el 7-1 en Braganca Paulista. No estaban los astros ni las apuestas en su favor. Tampoco las ganas de ser un digno contrincante. No se terminó nada, pero deberá medirse una serie más y cruzar los dedos que no le toque un rival de envergadura.

Como era de esperar el partido se jugó en campo del equipo visitante. Esa necesidad de sumar goles lo puso en una versión ofensiva con dos nueves dentro del área, la movilidad de Rollheiser y las subidas de Mancuso por derecha y Benedetti más Matías Godoy por la izquierda

Pero le costó ser peligroso en los primeros minutos pese a la superioridad numérica en el campo rival. Imprecisiones y una férrea defensa con cinco jugadores en línea delante del arquero fue apagando un fuego que rápidamente recibió un balde de agua: a los 3 minutos Bragantino llegó a su primer tanto y así las posibilidades de la hazaña empezaban a alejarse de la fría noche platense

Para colmo que las cosas no le salían llegaban más malas noticias desde Sao Paulo, porque en 25 minutos la franquicia futbolística de la bebida energizante ya goleaba 3-0. Alguien pensó en algún incentivo económico al equipo paraguayo pero al parecer las transferencias al exterior están complicadas aún

Recién pasada la primera parte del capítulo inicial el Pincha pudo romper la barrera y el hielo. Desnivel por la derecha de Rollheiser, un remate sin peligro, un rebote y horror defensivo para dejarle la pelota a Mauro Boselli que le rompió el arco a Quiñonez para un festejado 1-0. En simultáneo Bragantino llegó al cuarto.

Estudiantes jugó los últimos 15 minutos totalmente volcado al ataque. Guido Carrillo marcó el segundo y el arquero evitó un par, además de fallar algunas visitas al área. Más allá de la clara victoria Estudiantes no se mostró tan firme ni preciso como en su mejor momento en el torneo. Le alcanzó con un poco para dejar atrás a un rival pobrisimo.

La noche se terminó no bien arrancó el segundo tiempo. Al minuto Bragantino hizo el quinto y Matias Godoy erró un mano a mano. A los 4 minutos el equipo brasileño hizo el sexto. A esa altura de la noche el Pincha tenía que ganar 10 a 0.

A los 16 minutos llegó la otra variante en el marcador con el golazo de Benjamín Rollheiser que encaró desde mitad de cancha pisó de derecha a izquierda y definió de zurda fuerte y al palo que el arquero no pudo llegar. Si se animara más a rematar al arco tendría muchos más festejos porque es el único jugador que lleva la pelota hasta el área rival en velocidad y con gambeta.

Eduardo Domínguez siguió rotando el equipo, sabiendo que por más que hiciese 10 goles en Brasil iban a seguir marcando los necesarios. Adentro Franco Zapiola y Nicolás Palavecino para refrescar la ofensiva y Juan Cruz Guasone y el Corcho Rodríguez para hacer descansar a los del medio para atrás.

Con los cambios el equipo siguió siendo protagonista y manejando a voluntad el partido. En velocidad la diferencia fue abismal. También tácticamente. Pero ni siquiera así pudo hacer más goles, porque falló en los metros finales, el arquero rival sacó dos o tres goles cantados y porque la pelota pasó unos centímetros más lejos que lo necesario para la conquista.

No fue una goleada feliz. Pese a los cuatro goles no logró el objetivo planteado inicialmente y por eso el saludo final tuvo algún matiz. El gol de Eros Mancuso fue más un premio personal a uno de los mejores de la noche que un regalo al equipo. Estudiantes hizo lo suyo pero le faltó un plus. Seguramente el triunfo que se le negó en La Plata pudo ser el principal motivo pese a la gran campaña y a la segunda chance que tendrá. La Copa Sudamericana sigue siendo esa conquista difícil que obliga a ser mejor y esforzarse.

El rival del repechaje será el peor tercero de la Copa Libertadores. Define en La Plata