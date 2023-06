“Queremos estar en la final”, avisó Eduardo Domínguez

Apenas terminado el encuentro, Eduardo Domínguez analizó la victoria por 4 a 0 frente a Oriente Petrolero en UNO y lo que hicieron los suyos a lo largo de una primera fase de la Copa Sudamericana prácticamente perfecta, en la que terminaron invictos y con apenas un gol en su contra.

El director técnico Pincha se lamentó que la diferencia de gol no le haya alcanzado para terminar en la primera colocación de su zona, pero destacó que de todos modos “ganar da tranquilidad y cuando se encuentra el gol y se sigue generando, sirve para continuar creyendo en la idea”.

El ex Huracán, Colón de Santa Fe e Independiente además realizó un balance del equipo y manifestó que “es muy positivo. Recibimos un solo gol en contra, terminamos invictos y veremos quién nos toca (a la espera del peor tercero de la Libertadores). Estamos bien para encarar lo que viene en todas las competencias”, sostuvo el exdefensor.

“Hoy hicimos cuatro goles y tuvimos varias chances más. Hay que entender que en el área siempre hay un tiempo más y no hay que perder la tranquilidad”, indicó en cuanto a las chances falladas, sobre todo por Mauro Boselli y Guido Carrillo, quienes no estuvieron tan finos como suelen acostumbrar. “A veces da bronca no aprovechar las situaciones, pero debemos ser eficaces siempre y seguir trabajando para ser mejores. A mi el equipo me da tranquilidad”, completó.

“Nunca perdí la confianza porque en los tres partidos anteriores que no habíamos ganado siempre se buscó y nunca perdimos la confianza en lo que veníamos haciendo”, añadió el entrenador albirrojo.

Otro de los temas importantes de la conferencia de prensa tras la goleada lo tuvo a José Sosa en el eje, quien dejó el verde césped de UNO con claras muestras de dolor.

Ante esto, Domínguez explicó el cambio manifestando que “sintió una molestia. Veremos cómo está mañana (por hoy). Se le puso duro el posterior”.

El entrenador también habló de la gran noche de Eros Mancuso, autor del cuarto grito en los suyos, y que hizo que no se extrañe para nada a Leonardo Godoy, arma clave en el Pincha.

“Se está encontrando con él mismo, mejorando día a día. Que esto lo ayude y le dé valentía para seguir creciendo. Sabe que confiamos en sus condiciones y que no es fácil reemplazar a Leonardo Godoy que viene con un gran nivel”, destacó el estratega del León.

Por último, se refirió a lo que viene en el calendario de los suyos y a un deseo tanto personal como grupal.

“La exigencia que nos pide el hincha es la exigencia del club, es la responsabilidad que tenemos nosotros”, confió. “Nos entusiasma, nos motiva. La tomamos y vamos a dar lo mejor para llegar lo más lejos posible. Si es hasta llegar al último partido en Uruguay, claro que ahí queremos estar”, concluyó.