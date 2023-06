VIDEO. Preocupa el destino de perros abandonados del Parque Pereyra: hay polémica

El Parque Pereyra es uno de los espacio verdes mas grandes y más utilizados, ya que cuenta con una superficie total de mas de 10.000 hectáreas y recibe mucha gente sobre todo, los fines de semana.

Pero allí, hay una problemática con respecto a animales, mas precisamente perros, donde vecinos del grupo "Pichis Parque Pereyra" denuncian que las autoridades del parque le pidieron que los trasladen a otro lado.

EL DIA asistió al lugar y pudo hablar con Verónica, una vecina que integra dicho grupo, que se encarga de cuidarlos, vacunarlos y alimentarlos, entre otras tantas buenas acciones.

"Nosotros hace 10 años que estamos con esta tarea y generalmente vienen, los dejan el fin de semana y se van, o vienen a dejarlos directamente y se van. Cajas de cachorros, perros, hembras con cachorros, perros enfermos. Nosotros lo que podemos hacer es en este caso si están bien, castrarlos, darles atención veterinaria si están enfermos y darlos en adopción. Hemos dado un montón en adopción", aseguró.

En esta misma línea, relató: "Después de la pandemia empezó a haber abandono. Nosotros le traemos comida, agua. Están bien, están atendidos. La gente viene, ya los conoce".

Este cuadro de situación preocupa y mucho a quienes se encargan de cuidarlos, ya que el número de perros (que actualmente son 10), podría incrementarse, debido a los abandonos que ocurren mes a mes.

A su vez, Verónica se refirió al pedido de las autoridades del parque los cuales "dijeron que tenemos que sacar a los perros porque molestan a la gente". "Es mas, nos dijeron que uno había mordido a una persona. Nosotros hablamos con la gente de Zoonosis de Berazategui y nos dijeron que no había ninguna denuncia de mordida, porque ellos actúan en el momento. Ellos se hacen cargo, nos dan una re mano. Pero el control no lo podemos tener nosotros. Los perros son del parque, no son nuestros. Nosotros le damos una ayuda porque los queremos ver bien y porque sabemos que este es su lugar, pero en realidad, el Estado se debe hacer cargo", señaló.

"La ayuda que ellos (por el Estado) tendrían que hacer, la estamos haciendo nosotros a pulmón y encima nos presionan. Son perros que nosotros los tenemos como nuestros porque le pusimos el nombre y los atendemos. Yo en mi casa tengo 20 perros, que la mayoría son rescatados de acá", sumó.

El constante movimiento de gente, también va a acompañado de los animales, a los que afirman que "llevan sin correa" y los "dejan sueltos": "Los fines de semana se llena de gente. Mucha de la gente que viene a tomar mate trae a sus perros y lo traen sin correa y los larga. Y acá, a parte de los perros que tenemos como manada fija dentro del parque, hay gente que vive dentro del parque, en quintas y otra viviendas, que son gente que trabaja en el parque y que también tiene perros y también los dejan sueltos".

Por último, Verónica comentó a este medio que los perros actualmente se encuentran en adopción con cartelitos para que se los pueda identificar y que a su vez, existen las redes sociales de @pichisparquepereyra para poder ver información sobre lo que van publicando diariamente. "Queremos que tengan una casa, este lugar no es para ellos. No queremos no ver a ninguno, no queremos que desaparezcan", finalizó.