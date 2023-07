Supuestas infidelidades: Fernanda Iglesias confesó con lujo de detalles su separación

Sabido es que, hace un tiempo, Fernanda Iglesias tomó la decisión de irse a probar suerte a Europa pero de manera casi inmediata regresó a la Argentina dejando sorprendidos a todos sus colegas.

Asombrados por verla otra vez trabajando en el país, la periodista confirmó que se había separado del productor Pablo Nieto, quien fue su pareja durante 14 años.

En este sentido, hay una pregunta que le había hecho un seguidor en sus redes donde le consultaron si uno de los motivos de la separación con Nieto era porque él la había engañado. Así, en los programas del ambiente le señalaron:" Ahí admitís que las infidelidades fueron un tema o por lo menos tus sospechas, y él te las negó”, le dijeron, “Y sí, era insoportablemente celosa”, comentó Iglesias.

Paralelamente, en los rumores por tele se comentó: "Te conocemos hace 24 años, y en esta relación siempre fuiste celosa. Evidentemente en el último tiempo pasaron cosas que antes no”, se sinceró el periodista a lo que Fernanda agregó: “Él siempre me elegía a mí, y esta vez no me eligió a mí”.

“Vale destacar que, antes de estas nuevas declaraciones, Fernanda había confesado públicamente en el mismo programa su separación y dio detalles de los motivos de la ruptura: “Fui obligada a tomarla porque pasaron cosas. Son 13 ó 14 años juntos".

Entre tantas miradas y versiones Fernanda Iglesias aclaró: "No estaba separada cuando me fui y no estaba separada cuando volví. Pero pasaron cosas que me hicieron tomar esa decisión y él también estuvo de acuerdo. La verdad es esa, así que sí, con mucha tristeza”, aclaró , al tiempo que finalmente agregó: "En buenos términos nunca pasa, la verdad que no. Tratamos todo el tiempo de que sea en buenos términos, pero cada tanto surgen cosas. Igual todo el tiempo estábamos diciendo: ‘Vamos a ponerle onda’. La decisión de separarnos la venimos charlando desde que volví de España”, cerró Iglesias.