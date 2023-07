Fiebre rosa: Barbie se reinventa en la gran pantalla

En el principio, Barbie replicaba el modelo de belleza de una época y un lugar: creada por la compañía Mattel en 1959, la muñeca, cuyo nombre completo es Barbara Millicent Roberts, era el emblema de la mujer deseable, un ícono literal para que las chicas imiten: rubia, sexy, joven, preocupada por su apariencia, Barbie fue un fenómeno de ventas global, pero también se convirtió en el emblema del sexismo y la superficialidad consumista, siempre con tacos y sonriendo.. Para muchos, una verdadera mujer objeto.

Pero Barbie, aunque lo parezca, no se ha portado como tal. “Con más de 200 profesiones, seis candidaturas a la Presidencia y un viaje a la Luna antes que Neil Armstrong, Barbie sigue evolucionando para ser un modelo relevante y moderno para todas las edades”, contó Lisa McKnight, gerente general y vicepresidente senior de la marca Barbie, en un comunicado con motivo del 60 cumpleaños, celebrado en 2019.

Greta Gerwig, directora de la película de Barbie que llega a los cines este jueves

En efecto, con el correr de los años, la muñeca para la que han diseñado vestidos importantes figuras de la alta costura como el recientemente fallecido Karl Lagerfeld, se reinventó recientemente como “una plataforma para el empoderamiento de las niñas”.

Barbie se volcó de lleno en ese momento a la diversidad: muñecas de diversas etnias y profesiones fueron muñeca, al igual que grandes personalidades del mundo real, desde Frida Kahlo a Naomi Osaka. Acaban de lanzar una Barbie con síndrome de Down.

“Barbie se dedica a mostrar a las mujeres que son modelos a seguir de todos los orígenes, profesiones y nacionalidades para que las niñas de todo el mundo puedan verse en carreras que no siempre parecen accesibles”, dijo McKnight. De la muñeca inalcanzable, de figura imposible y sonrisa perpetua, a la que debían aspirar las niñas, a modelos diferentes en los que verse reconocidas. Y la reinvención de Barbie incluye la creación de un fondo para ayudar a estrechar la “brecha de los sueños” y “nivelar el campo de juego para las niñas a nivel mundial”.

LA PELÍCULA

Esa reinvención, que permitió un repunte en las algo alicaídas ventas de la muñeca, tiene su culminación en la pantalla grande, con el estreno de “Barbie”, la película, con dirección de Greta Gerwig y Margot Robbie encarnando a la muñeca.

Una comedia familiar de aventuras en la que Barbie lleva una vida ideal en Barbieland: allí todo es perfecto, con fiestas llenas de música y color. Todos los días son el mejor día: la vida color de rosas, al punto de que la producción agotó la pintura rosa flúor de una marca de pintura estadounidense para conseguir los coloridos sets de la película.

Pero claro, sin conflicto no hay película: Barbie se hace algunas preguntas, cuestiones bastante incómodas que no encajan con el mundo idílico en el que ella y las demás Barbies viven. Cuando Barbie se dé cuenta de que es capaz de apoyar los talones en el suelo y tener los pies planos, decidirá calzarse unos zapatos sin tacos y viajar hasta el mundo real. No irá sola: su compañero Ken (Ryan Gosling) irá con ella, juntos descubrirán cómo es el mundo de verdad. Claro que cuando el CEO de Mattel (Will Ferrell) sepa que Barbie ha escapado de Barbieland, evitará a toda costa la catástrofe y querrá devolver de nuevo a esta muñeca de juguete a una caja. Una premisa que, como otras películas de juguetes (la más notable, “La película Lego”) no escapa al origen comercial de la protagonista y la película, sino que la integra a la trama.

La vida no es color de rosas en el mundo de Barbie

La película ha generado un verdadero furor, gracias a una estrafalaria campaña de marketing que incluyó la construcción de una mansión Barbie tamaño real: “Barbie” la película ha ayudado a barbie a terminar así su reinvención, es uno de los estrenos más esperados del año y ha culminado el proceso de reinvención de la muñeca, ahora un ícono de empoderamiento femenino, con Robbie cuestionando el mundo superficial (pero también burbujeante y divertido) que habita.

TAMBIÉN HAY CRÍTICAS

Pero entre tanto entusiasmo, que promete batir records de taquilla en el fin de semana más caliente de los últimos años en las salas (se estrenan el mismo día “Barbie” y “Oppenheimer”, a una semana de la llegada de “Misión Imposible” a la pantalla) también hay críticas, como las que le lanzaron al Ken de Gosling, para muchos un verdadero cascarón vacío similar a la Barbie original.

Pero el actor se burló de los cuestionamientos sobre su interpretación al considerar que estas mostraban la “hipocresía” de los seguidores. “¿Alguna vez alguien había pensado en Ken antes de esto? No, no nos hemos preocupado por Ken todo este tiempo. Si alguna vez te importó Ken, sabrías que a nadie le importa. Así que tu hipocresía está expuesta. Por eso hay que contar su historia”, dijo el actor a la revista estadounidense GQ.

Las declaraciones de Gosling llegan después de que el actor de 42 años fuese criticado en redes sociales al ser considerado “demasiado viejo” para dar vida al apuesto novio de la multitalentosa muñeca de plástico en la cinta dirigida por Greta Gerwig. “Yo diría que si la gente no quiere jugar con mi Ken, hay muchos otros Kens con los que jugar”, apuntó el canadiense, que comparte créditos con Margo Robbie, de 32, que es Barbie en el filme que llegará a los cines el 21 de julio.

Gosling también contó que una de las razones por las cuales aceptó el rol de un muñeco para niños fue la posibilidad de trabajar en un proyecto que impulsaba los papeles y el talento femenino. Además, confesó que darle vida a Ken le dio la oportunidad de volver a conectar con su juventud y esa versión suya de la que se había distanciado cuando comenzó a actuar en películas más serias.

“Hay algo en este Ken que realmente creo que se relaciona con esa versión de mí mismo. El tipo que se ponía pantalones Hammer, bailaba en el centro comercial, olía a Drakkar Noir y se hacía flequillos Aqua Net. Le debo mucho a ese chico: la realidad es que él es la razón por la que tengo todo lo que tengo”, dijo.

En el resto de la entrevista el actor de “The Notebook” (2004) habló, entre otros temas, sobre su trayectoria, su gusto por el cine independiente, así como sus inicios en televisión junto a Christina Aguilera, Britney Spears y Justin Timberlake en el programa “The Mickey Mouse Club”.

VARIAS BARBIES PARA JUGAR

Y no solo hay en este mundo de Barbies diversas más de un Ken para jugar: también hay numerosas Barbies. Kate McKinnon intepretará a la Barbie Rara, Issa Rae a la Presidenta Barbie, y habrá doctoras, escritoras, juezas y hasta una Barbie sirena, encarnada nada menos que por Dua Lipa.

También habrá representación latina en el elenco, aunque no será una Barbie: America Ferrera, la actriz de origen hondureño de “Ugly Betty”, encarna a Gloria, ejecutiva de Mattel.

“La verdad es que no, nunca jugué con Barbies cuando era niña”, dijo Ferrera en una entrevista reciente. “Por muchas razones, no eran baratas, y también, no sé, como que no me sentía representada en ese mundo”.

Pero lo que le hizo decir que sí al proyecto fue justamente una oportunidad para “cambiar la historia”, dijo. “Representar a más de nosotras en la historia de Barbie, que es tan influyente, tan dominante en nuestra cultura”, agregó. “Y también fueron Greta y Margot, he sido admiradora de ellas por mucho tiempo y las dos son tan inteligentes, piensan tanto y sabía que ellas tenían una perspectiva para este ícono de Barbie”.

Gloria, una ejecutiva de Mattel, la empresa que en la vida real fabrica las Barbies, solía jugar con las muñecas y su hija, pero las cosas han cambiado. “Como mamá yo sentí esa relación muy profunda”, apuntó Ferrera sobre este aspecto de su personaje. “Eso es parte del dolor también, que su hija haya tenido algo que la conectara y que le permitiera ser imaginativa y juguetona y ahora su hija está creciendo de una manera que está dejando atrás ese mundo”.

En realidad, parece que Gloria es la que no está tan lista para dejar la nube rosada de Barbie, en la que todo es felicidad y armonía.

“Está conectada con ella (Barbie), pero lo oculta, porque no es algo que se permita amar como una mujer adulta que quiere que la tomen en serio y la vean como madura, centrada y profesional”, dijo Ferrera. “Y eso tampoco es perfecto y su travesía es darse más y más permiso para ser todo lo que ella es, que podemos seguir conectados con nuestro lado más juguetón, nuestra creatividad, nuestra imaginación, nuestro deseo por vestirnos de manera especial y expresarnos. Puedes ser eso y a la vez ser una mujer profesional”.

Para Ferrara, “la visión de Greta es épica, la maestría artística en esta película es simplemente increíble, todo desde el vestuario, peluquería, maquillaje, los sets, la utilería, cada pequeño detalle se pensó mucho”, dijo Ferrera. “El guion era tan inteligente, tan gracioso, tan honesto, más significativo que lo que uno esperaría de una película de Barbie. Para mí fue decirle que sí a su visión y confiar en ella”.

Sobre todo, Ferrera se sintió muy a gusto luciendo ropa de esta icónica muñeca. “Me encanta tener esas secuencias en las que usaba las mismas cosas que Barbie”, señaló. “Nunca me imaginé que un día estaría en una película de Barbie, vestida con la ropa de Barbie, pero fue muy divertido y me encantó”.

Barbie se reinventó tras 60 años de existencia. Ahora, sigue su metamorfosis en el cine