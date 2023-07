Micros de “vacaciones”: bronca por la baja de frecuencias

Comenzó el receso de invierno en todas las instituciones educativas y el ritmo de La Plata se modificó completamente. Tanto, que hasta los micros se “toman vacaciones”. Aunque el flujo de pasajeros se reduzca bastante por la falta de clases, los usuarios que siguen utilizando el servicio público de transporte para ir a trabajar se ven perjudicados.

Y es que las empresas de colectivos redujeron sus frecuencias de circulación -con permiso de las autoridades- prácticamente sin previo aviso, por lo que los pasajeros que acostumbran a tomarlos a determinada hora quedaron esperando más de lo habitual y llegaron tarde a destino.

Por la mañana temprano las paradas tienen muy pocas personas esperando, pero ya a media mañana comienza a fortalecerse la afluencia de pasajeros, ya que muchas familias salen de paseo por la Ciudad a disfrutar de las jornadas de descanso escolar. Y poco antes de que oscurezca, en los refugios se generan largas colas porque todos quieren volver a casa, tanto los que están de vacaciones s como los que salen de los trabajos.

Si bien todos los años se modifica la frecuencia en época de receso escolar, son contadas las veces que las empresas notifican a sus pasajeros cómo serán los recorridos durante esas semanas.

“Es verdad que hay menos pasajeros, pero por lo menos tendrían que haber avisado la semana pasada que durante 15 días iban a modificar la frecuencia. Uno se queda esperando con este frío y ellos pasan cuando quieren”, reclamó Vanesa, usuaria del Norte.

“Estuve esperando un rato más de lo habitual el micro esta mañana -por ayer- y llegué tarde al trabajo. Voy a tener que organizarme de otra forma en estos días porque a mi jefe no le importa que haya menos frecuencia”, contó Claudia que esperaba el 273 en Plaza San Martín para volver a su casa.

“No sé cuándo pasa a la mañana ni a la tarde porque la empresa no tiene ningún sitio en Internet donde pueda chequear cómo vienen los recorridos. Estoy re enojada, quiero escracharlos en Instagram porque es una falta de respeto total. Cuando esta mañana le pregunté al chofer qué pasaba, sólo me dijo que había menos frecuencia, pero no me informó cada cuanto pasaban ni nada”, exclamó Daniela sobre el servicio de Unión Platense.

En ese sentido, Juan Pablo, usuario de la línea 307 también mostró su enojo por el recorte de la frecuencia: “A la tarde hay más gente que un día de clase normal, no sé hasta dónde es verdad que tienen menos pasajeros. Hace diez minutos que tendría que haber pasado el micro que me tomo y sigo esperándolo”.

Sobre la modificación del servicio, las empresas de transporte de colectivo reconocieron que redujeron las frecuencias de los recorridos de sus ramales en alrededor del 15 por ciento, no sólo por el receso invernal escolar, sino también por las vacaciones de varios de sus choferes.

Aumento del boleto

Como publicó este diario, tras conocerse la semana pasada la inflación de junio 2023 que brindó el Indec, quedó definido el aumento del boleto de micros y de trenes que se aplicarán desde agosto 2023. La nueva actualización comenzará a regir a partir del primer día del próximo mes tanto en el AMBA como en La Plata, Berisso y Ensenada.

A la hora de pautar los aumentos mensuales de los servicios de transporte público, el Ministerio de Transporte apela al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Gran Buenos Aires (GBA) del mes anterior. En este caso, junio arrojó una suba de 5,8 por ciento.

De esta forma, el costo del pasaje de colectivos en el AMBA saltaría a 57,68 pesos y el de los trenes fluctuaría entre 25,72 pesos y 33,28 pesos, dependiendo el ramal. Cabe destacar que el alza operará en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en nuestra región, mientras que se aclaró que seguirá rigiendo la tarifa diferencial para los beneficiarios de la Sube social.