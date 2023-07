Por la sequía, se disparó el déficit comercial

La Argentina registró el mes pasado un déficit comercial de 1.727 millones de dólares, un 647 % más que el saldo negativo obtenido en igual mes de 2022, un resultado que sigue evidenciando el impacto que la sequía ha surtido a las exportaciones agropecuarias.

Este saldo se explica por una caída en las exportaciones, principalmente de productos agropecuarios, y una contracción menor en las importaciones, operaciones que el Gobierno restringe desde julio de 2022.

Según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el volumen del intercambio comercial (exportaciones más importaciones) bajó en junio un 26,1 % interanual, a un total de 12.627 millones de dólares.

De acuerdo con los datos oficiales, en junio Argentina concretó exportaciones por 5.450 millones de dólares, un 35,4 % menos que el mismo mes en 2022.

Esta caída se debió principalmente a las menores ventas de Combustibles y Energía (donde la merma alcanzó el 37,7%); productos primarios (-36,7 %) y manufacturas de origen agropecuario (-36,1 %), evidenciando, por sexto mes consecutivo, el fuerte impacto que la sequía ha tenido en el comercio exterior.

En cuanto a las exportaciones de combustible, la facturación cayó por una baja de 36,8% en los precios, ya que las cantidades aumentaron 0,4%.

En este último caso, el descenso se debió fundamentalmente a la menor venta al exterior de petróleo crudo y carburantes.

En tanto, las importaciones totalizaron 7.177 millones de dólares, lo que representó una bajada interanual del 17,2 %.

En el primer semestre del año, el país acumuló un déficit comercial de 4.387 millones de dólares, frente a un saldo positivo por 2.977 millones de dólares en igual lapso de 2022, con exportaciones en la primera mitad del año por 33.509 millones de dólares (-24,5 % interanual) e importaciones por 37.897 millones de dólares (-8,5 % interanual).

Argentina había registrado el año pasado un superávit comercial de 6.923 millones de dólares, lo que supuso una caída del 53 % con relación al saldo positivo logrado en 2021.

En lo que respecta a los principales socios comerciales, Brasil resultó nuevamente el más importante, con exportaciones de bienes por US$ 922 millones e importaciones por US$ 1.985, lo que dejó un saldo deficitario de US$ 1.063 millones.

En segundo lugar se colocó China, con ventas por US$ 475 millones y compras por US$ 1.269 lo que dejo un resultado negativo para Argentina de US$ 794 millones.

Y en tercer lugar Estados Unidos, con exportaciones por US$ 384 millones e importaciones por US$ 1.013 millones, lo que dejó un déficit de US$ 629 millones.