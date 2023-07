Gonnet Paleta Club: una historia de amistad bien platense que continúa

Lo que comenzó como un encuentro semanal de ex compañeros del Sagrado Corazón de Jesús para jugar al tenis criollo, se convirtió en un ritual de celebración de la vida y la amistad. El Gonnet Paleta Club, que hoy festeja con uno de sus tradicionales encuentros sus 36 años de historia, logró trascender el tiempo a base de buen trato, compañerismo, unión y solidaridad con el que han borrado diferencias y le han devuelto sonrisas a varias ex glorias del deporte y figuras de la cultura.

El fundador de esta institución es Ricardo Emmerich (78), reconocido pediatra de la Ciudad, y uno de los pocos médicos de “tres generaciones” de pacientes que todavía sigue atendiendo en su consultorio de la Clínica del Niño tres veces por semana “y las 24 horas por teléfono”. Para él, la clave de la permanencia de este grupo está en su condición de “representar el culto de la amistad, aún con gustos y pasiones diferentes, algo que generalmente es muy difícil de contagiar porque está todo el mundo peleando por Gimnasia y Estudiantes, por la política o por lo que sea”, cuenta en diálogo con EL DIA.

Integrado por ex jugadores de Gimnasia y Estudiantes, profesionales, empresarios, comerciantes y amigos de diferentes circuitos y circunstancias de la vida, el Gonnet Paleta Club se reunía en sus inicios cada domingo en su sede oficial: un quincho atiborrado de recuerdos de sus socios en Villa Castells. En esos encuentros, reinaban las anécdotas de vida y de fútbol, el hilo conductor de este grupo que, cuando se fue consolidando, dejó de ser una reunión de plena diversión para pasar a la acción.

“El motivo del club, su esencia, es fomentar la amistad pero también agasajar a los deportistas que han tenido trayectoria y que fueron olvidados”, revela Emmerich para quien “el olvido es la peor cosa que hay” y por eso han rescatado a más de medio centenar de estrellas del pasado que se fueron apagando con el paso del tiempo.

Con emoción recuerda el tributo que le hicieron en vida a Horacio García Blanco, histórico periodista deportivo que recorrió el mundo entre el fútbol y el boxeo pero que, pasados los años, perdió el trabajo, la fama, los amigos, la plata. Todo. En su peor momento, pobre y enfermo, lo buscaron, lo trajeron al club y lo homenajearon. Él, con lágrimas en los ojos, les agradeció: “Miren -recuerda Ricardo las palabras de García Blanco-, he sido muy famoso, y ahora que no soy nadie, me rinden un homenaje que me emociona. Yo les prometo que este club va a ser el único lugar donde voy a volver”. A los 20 días de este tributo, Blanco falleció. Pero, dice Emmerich, se fue feliz de haber sido recordado en sus últimos días.

Esa, cuenta el Ciudadano Ilustre platense, es la misión que tiene su club, que mantiene religiosamente reuniones cada 21 días (alternando entre viernes a la noche y domingos al mediodía) y con el que también han impulsado diferentes causas solidarias. De hecho, en septiembre, y en el Coliseo Podestá, concretarán un nuevo espectáculo benéfico que tendrá como protagonista a su padrino, el periodista deportivo Alejandro Apo, pero en el que también cantará el Coro Fénix y en el que se proyectará un documental sobre Sor María Ludovica que Emmerich realizó cuando se cumplieron 50 años de su muerte. Lo recaudado será destinado a la Fundación del Hospital de Niños, en el que Emmerich se desempeñó durante 40 años, 20 de los cuales fueron como jefe de Sala de Clínica Médica.

EL FÚTBOL COMO MOTOR

Integrado en la actualidad por 40 miembros en su mayoría varones (solo hay una mujer, la periodista Viviana Vila), que van de los 50 y hasta los 89 años, el Gonnet Paleta Club está atravesado, como dijimos, por la pasión del fútbol. Es que Emmerich, mientras estudiaba Medicina, llegó a jugar en la tercera de Gimnasia (compartió equipo con algunas figuras como Roberto Rogel, Juan Carlos Trebucq, el Gallego Rosl, Romera, Carlitos Figueroa, Pardo, Spedaletti y Ricardo Scianda, entre otros) pero quedó afuera por una lesión. De aquellos años de deportista no solo le quedaron mil y un amigos sino también un premio, el más importante, a la “caballerosidad deportiva” por no haber sido expulsado nunca y por haberse recibido de médico mientras jugaba; algo que habla de un espíritu que él dice haber heredado de sus padres, que lo criaron a base de esfuerzo y sacrificio.

Emmerich cuenta siempre que todos los días intenta poner en práctica las conocidas 5H, intentando ser cada día una mejor persona: humildad, honestidad, hombría de bien, sentido del humor y honrar la profesión. Con eso, aclara, “trato de ayudar a la gente”, tanto en el consultorio como en el club. Para él, el problema del ser humano, y del mundo en general, es el “egoísmo” y está convencido de que estaríamos mucho mejor si fuéramos un poco más “sensibles” y “solidarios” con el prójimo.

Por eso, para ser parte del Paleta Club no solo hay que ser conocido de algún miembro y tener buenas referencias sino, sobre todo, “ser una buena persona”, y, fundamentalmente, “tener ganas de disfrutar de la amistad”.

Para Emmerich, “la amistad no se negocia” y pone como muestra a su grupo donde “los que entran, salvo rarísimas excepciones, no se van más. Y si se van, yo los voy a buscar y los convenzo de volver”, confiesa, entre risas, y revela orgulloso que entre los miembros “hay cuatro muchachos que fueron al colegio primario conmigo, tenemos más de 60 años de ex alumnos y eso es algo muy lindo y valioso”.

Presidido en la actualidad por el médico Darío Rebollo, el Gonnet Paleta Club representa, según Emmerich, “la amistad en la ciudad de La Plata” y va un poquito más allá porque “no sólo es la amistad, sino el buen trato”. En este sentido, admite que “se han perdido tantas cosas en la vida… Yo lo veo en la clínica, ya casi nadie saluda, todos van con su preocupación, y uno tiene que decir ‘buen día’, ‘buenas tardes’, ‘cómo le va’, ‘permiso’, ‘por favor’, ‘gracias’, ‘de nada’. Eso se ha ido perdiendo y es lo que con este grupo intentamos conservar”.

Dentro de sus encuentros ventanales, se destacan dos puntuales: el de fin de año y el del Día del Amigo, que será celebrado hoy con una reunión muy especial que, entre sus invitados, tendrá al periodista Alejandro Apo y a los campeones del mundo Juan Carlos Rulli (Racing) y Pepe Santoro (Independiente), además de a Mario Romano, referente del fútbol uruguayo.