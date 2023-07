¡Atención! Si vas a CABA, estos son los piquetes anunciados para este martes: marcha en La Plata

Organizaciones agrupadas en la Unidad Piquetera (UP) realizarán hoy una jornada de protesta con cortes de ruta en distintos puntos del país y epicentro en la ciudad de Buenos Aires, donde marcharán desde el Puente Pueyrredón hacia la sede del Ministerio de Desarrollo Social, en Avenida 9 de Julio y Belgrano, en reclamo de un "aumento de los programas sociales y alimentos para los comedores" comunitarios. "Será una gran jornada de protesta con muchos cortes de rutas en el interior del país", dijo el referente bonaerense del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni. En tanto, se anunció que en La Plata habrá una movilización a la Municipalidad a las 10 de la mañana que podría complicar el tránsito.

En cuanto a lo que sucederá en CABA, las organizaciones se concentrarán a partir de las 10 en las inmediaciones del Puente Pueyrredón, que une a el territorio porteño con el partido bonaerense de Avellaneda. Bajo la consigna de "Con la comida de los pibes no", las organizaciones piqueteras de izquierda se movilizarán desde allí hacia la sede del Ministerio de Desarrollo Social.

Respecto a la movida en nuestra ciudad, los movimientos populares aseguraron en un comunicado titulado "el hambre no puede esperar" que se encuentran en "estado de alerta y movilización frente a la falta de alimentos para nuestros espacios socio comunitarios, en un contexto de emergencia en donde las filas de familias que reciben un plato de comida no paran de crecer. Hace meses que el Ministerio de Desarrollo Social esta ajustando con la mercadería y el Municipio de La Plata no tiene ninguna política de contención y acompañamiento a los miles de vecinos y vecinas que viven en los barrios populares". Es por eso que convocaron a protestar a las 10 de la mañana en 12 entre 51 y 53.

"Nos preocupa que las políticas que deben atender a esta realidad duerman en un cajón o no prioricen el hambre de los pibes y las pibas de nuestros barrios, es por eso que salimos a exigir respuestas concretas y un plan de acción municipal que garantice mercadería e insumos para que nuestros comedores puedan trabajar y garantizar un plato de comida para las familias".

Jornada nacional de piquetes

La nueva jornada nacional de protesta había sido anunciada el viernes pasado en una conferencia de prensa de la que participaron, además de Belliboni, Mercedes "Mecha" Martínez, de la agrupación la coordinadora de unidad barrial Movimiento Teresa Rodríguez (MTR); Mónica Sulle, referente del Movimiento Social de los Trabajadores (MST); y Cristina Mena, del MTR, entre otros.

"Si no hay respuesta, en la avenida 9 de Julio y en todo el país hay acampe piquetero. Convocamos a todas las organizaciones sociales a sumarse", había adelantado el dirigente Belliboni en el encuentro con la prensa realizado en las inmediaciones del Obelisco.

El paquete de reclamos incluye una "inmediata" respuesta a la "situación de miseria, hambre y explotación", la "urgente" solución a la "falta de alimentos" en los comedores populares y de herramientas en las cuadrillas de trabajo, y el pedido de aumento en los programas sociales, según anunciaron. "La campaña electoral no es lo único que pasa en este país. Pasa que hace cuatro, cinco meses no se recibe comida en los comedores populares. El gobierno viene haciendo un ajuste", afirmó el referente del PO, al renovar sus críticas hacia la Casa Rosada.

En ese sentido, sostuvo que se han "desviado" los recursos que eran destinados a los planes sociales "al pago de una deuda externa del FMI" y a la campaña electoral, "dejando a 100.000 personas sin ninguna asistencia del Estado".

Todos los cortes

Uno por uno, estos son todos los cortes anunciados en el país:

Buenos Aires - CABA: puente Pueyrredón y otros 87 cortes en las rutas: 2,3,5,9,11,12,14,16,22,34,36,66, 86,90 y 95

Mar del Plata: corte Ruta 2 y Ruta 11 con acampe en el Unzue; en Villarino en la calle Pedro Luro y en Hilario Azcasubi habrá permanencia en el ministerio de desarrollo social.

Bahía Blanca: corte ruta 3

San Nicolás: corte de ruta 9, Buenos Aires - Rosario

Villa Gesell: movilización y permanencia en Desarrollo Social

Santa Cruz: Caleta Olivia, corte de Ruta 3 acceso a Caleta Olivia frente Termap; Pico Truncado: corte de ruta 3; Las Heras: Desarrollo Provincial; San Julián: Corte de ruta 3; y Rio Gallegos: Desarrollo Provincial

Chubut: Puerto Madryn: Ruta 3 intersección 9 de Julio; Rawson movilización UP y UTEP; Comodoro Rivadavia: movilización desde Plaza Kompuchewe a corte de Ruta 3; y Lago Puelo: R16 y 2 de Abril

Santa Fe: Rosario: movilización plaza San Martin y corte en la RN 11

Corrientes: ruta 5 ruta 12 acceso al puente general Belgrano y laterales; salada ruta nacional 118; San Cosme ruta nacional 12 y kilómetro 15; y San Miguel ruta 118.

Misiones: cortes RN 12 y 14: San Pedro, San Vicente, Dos de Mayo, Obera (RP N°1), y movilización en Posadas, El Soberbio, Pozo Azúl, Dos Hermanas y Andresito.

Mendoza: corte en la Ruta Nacional N° 7

Córdoba: concentración en Patio Olmos a las 10 y acto en puente centenario.

Tucumán: se realizará un acampe.

Santiago del Estero: realizará tres días de permanencia y movilización en el ministerio de la Nación en la capital. En Monte quemado corte de RN 16 con permanencia, y en Bobadal concentración en la Plaza

Salta: acampe en Pichanal y cortes en: Mosconi, ruta 34, Güemes, Colonia Santa Rosa, Yrigoyen, Embarcación, Rivadavia Banda Sur, Urundel, JVGonzalez, Metan y Rosario de la Frontera, permanencia frente a las Intendencias

Formosa: en la capital corte en la RN 11; en Riacho corte RP 2; en Ibarreta RN 81; en Espinillo, Portón Negro y Tacagle Ruta Nacional 86; en Pirane RP 3; en Laishi RP 1; y en Claridad movilización sobre San Martin

Catamarca: corte en Ruta 38

La Rioja: martes corte y permanecía en Desarrollo Social. El miércoles corte de RN 5 y el viernes marcha a casa de Gobierno y regreso con permanecía a desarrollo Social de Nación.

Entre Ríos: La Paz, corte R 12 en la entrada a La Paz. En Concepción: corte en la ruta de acceso a la ciudad; y en Paraná concentración y corte.

Chaco: Ruta 95 JJ Castelli y Villa Ángela. Además, en Machagai en Ruta 16

Santiago del Estero: Termas de rio hondo

Jujuy: Caimancito Ruta 34; San salvador de Jujuy en RN 66 acceso Perico, Palpala y San Pedro.

Chaco: Ruta 89 corzuela; San Martín ruta 90; Ruta 3 presidencia Roca; Miraflores ruta 9; Castelli ruta 95; RP 63 Isla del cerrito; ruta 95 norte acceso coronel du graty.

La Pampa: acampan en ruta 3 y 4; ruta 95 acceso sur Villa Angela; ruta 16 acceso sur a ruta 9 Colonia Aborigen; Espinillo en ruta 3; Río Muerto ruta 16; Tres Isletas RP 95; Sáenz Peña RP 16; Vedia RP 1; Plaza y Machagay ruta 16; en las Hecheras ruta 9.